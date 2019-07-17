Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliler Hakan K. ve Vedat K'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda 1,5 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA