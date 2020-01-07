Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği ezdi 'görmedim' dedi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği ezdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde kazada yaralandıktan sonra bir süre çırpınan köpeğin öldüğü belirtildi.

İHA'nın haberine göre, kamera görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasından sürücünün Osman Y. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şikayet üzerine Osman Y. Görükle Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.

SAHİBİ HAYVANSEVERLERE SESLENDİ

Köpeğin sahibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Büyükorhan’da köpeğimiz göz göre göre kasıtlı olarak araç ile eziliyor ve köpeğimiz orada can veriyor. Yorum sizlerin... Buradan hayvan haklarına sesleniyorum. Paylaşalım lütfen" dedi.

Köpeği fark etmediğini ifade eden Osman Y. ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Köpeği ben fark etmedim. Orada bir insan fark ettim. Ona bakarken köpeği ezmişim. Benim haberim yok. Bugün saat iki civarı bir polis aradı. O zaman haberim oldu. Sosyal medyada bana olur olmaz laflar ediliyor. Köpeğin sahibini ve eşini arayıp, özür diledim" dedi.

3 tane çocuğu olduğunu, sosyal medyada linç kampanyası yapıldığına vurgu yapan Osman Y. "Yan taraftaki adamı ezseydim çok mu iyi olacaktı. Ben adama çarpmamışım, köpeği fark etmemişim. Karşı taraf şikayetçi oldu, Gidip karakolda ifade verdim" dedi.

Olayı sosyal medyada yayanların görüntüleri silerek özür dilemesini isteyen Osman Y., "Beni herkes tanır, bilerek can yakmam bir köpekten ne isteyeyim" diyerek tekrar köpeğin sahibinden özür diledi.