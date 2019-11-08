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08 Kasım 2019 Cuma 10:29:17 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 10:33:29

Bursa'da yine çevre felaketi! Binlerce balık öldü

Bursa'da Manyas Gölü’nden doğan Kara Dere’de binlerce balık telef oldu. İddiaya göre balık ölümleri bölgeye yakın bir maya fabrikasının atık suyundan kaynaklanıyor. Kirliliğin 17 köy etkilediği belirtiliyor

Manyas Gölü’nden doğan ve 17 köyden geçerek Marmara Denizi’ne ulaşan Kara Dere’de binlerce balık öldü. Yüzlerce balığın nefes almak için suyun üstüne çıktığı ve dakikalar sonra öldüğü kameralara yansıdı. Bölge halkı 30 yıldır belirli dönemlerde bu ölümlerin yaşandığını belirtirken, çevreye yayılan koku da vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 hafta önce de Susurluk Çayı’nda balık ölümleri yaşanmış, yetkililer inceleme başlatmıştı.

Sultaniye Köyü Muhtarı Derviş Mete, “Deremizde balık ölümleri gerçekleşiyor. Yetkililer ve ilgili kurumlar bunun bir çaresini bulması gerekiyor. Burada can çekişen balıkların hepsi ölüyor. 30 senedir köyümüzde balık ölümleri dönem dönem yaşanıyor. LPG’yi andıran bir koku yayılıyor. Çoluk, çocuk herkes bu havayı soluyor. Su azaldığı zaman su da kirlilik oranı artıyor ve balıklar nefes alamıyor. Balıkların solungaçları tıkanıyor” dedi

17 KÖYÜ ETKİLİYOR

Çevreci Hasan Balças, bundan 4-5 gün önce Susurluk Çayı’nda da binlerce balık ölümü olduğunu hatırlatarak, “Bu konuda orada feryatlarımızı dile getirdik. Manyas Gölü’nden doğan Kara Dere denilen akarsuyumuz 17 köyün içinden geçerek bölgeyi etkiliyor. Bu suların kenarında 1 saat bile duramazsınız. O kadar pis kokuyor, kimyasal artıklar hat safhaya ulaşmış durumdadır. Bizim sağlığımıza, geleceğimize zarar veriyor. Yetkililerden mutlaka çözüm bulmalarını talep ediyoruz. İnsanlar buradan can çekişen balıkları götürüyor çoluk çocuklarını yediriyor, kendi yiyor. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Denize akana kadar geçen köylerden çiftçiler tarlalarında sulama yapıyor” diye konuştu.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Genel Sekteri Sedat Güler, 2-3 sene önce Susurluk Çayı’ndaki kirlilik ve ölen balıklarla ilgili eylem yaptıklarını belirterek, “O zaman ölümler Canbalı Deresi’ne ulaşmıştı. Bizler de orada eylem yapmıştık. Bursa ve Balıkesir valiliklerine ulaşmıştık. Sorun kısmen çözülmüştü. Şimdi de Manyas Gölü’nden gelen Kara Dere üzerindeki kirliliği görüyoruz. İlerde bir maya fabrikası var ve bunun deşarj ettiği sudan kaynaklanan balık ölümleri gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“YILAN BALIKLARI HAVYAR DÖKMEK İÇİN BURAYI KULLANIYOR"
 
Sultaniye Köyü’nde yaşayan Hasan Cankurt ise, “Uluslararası bir belgesel kanalında, yılan balığının havyar dökümü için bu dereyi kullandığını duymuştum. Bu kadar önemli bir derenin bu hale getirmesini ancak insan yapabilir. Bu derede çok eskiden yüzüyor, balığını yiyor ve suyunu içiyorduk” dedi.

Karacabey İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ceval Buran, “Kara Dere’de balık ölümleri yaşanmaktadır. Bunun sebebi kimse bilmek istiyoruz. Çevreci dostları bekliyoruz. Böyle katliam olmaz. Buraya dün akşam ilaç salındığının haberini bize verdiler. Balık ölümleri akşam başlamış ve sabaha kadar devam etmiş, hala da devam ediyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

 

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