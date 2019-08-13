Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Aydın (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca köyünde Doğan Heral idaresindeki 16 JZP 49 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan İsa Gül de yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ambulansıyla İznik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazanın ardından korkup otostop çekerek Yalova'ya gittiği öğrenilen kamyon sürücüsü Aydın, jandarma ekipleri tarafından burada gözaltına alındı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- "Engelleri" ortadan kaldırdı: Aşık oldu, İstanbul'daki dükkanını kapatıp Elazığ'a yerleşti
- Organ kardeşliği
- CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
- Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe...
- Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı