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17 Ocak 2020 Cuma 14:22:14 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 14:36:14

Bursa'da kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı

Karacabey'de evlerinin önünde kızlarına bonzai sattırdığı iddia edilen baba Erkan Y. gözaltına alındı. 45 yaşındaki Erkan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızlarıysa serbest bırakıldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, Erkan Y.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 16 yaşındaki kızı H.Y. ve 17 yaşındaki kızı N.Y.’ye bonzai sattırdığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 gram bonzai ve bonzai satımından elde edilen 2 bin 33 TL ele geçirildi. Erkan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanırken, kızları N.Y. ve H.Y. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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