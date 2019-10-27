27 Ekim 2019 Pazar 23:40:15 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 23:40:56
Bursa'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündüzlü Mahallesi Bıçkıdere mevkisinde İbrahim Tokay'ın (69) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Tokay'ı ağacın altından çıkardı.
Ekipler, Tokay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
(AA)
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