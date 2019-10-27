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27 Ekim 2019 Pazar 09:51:33 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 09:56:31

Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Bursa'da karısını boğarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıca çocuklarına cinsel taciz iddiasıyla yargılanan sanık, o davadan ise beraat etti.

2017 yılı Mayıs ayında Osmangazi'ye bağlı Dereçavuş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet K. (39), eşi Emine K.’yi (37) otomobille gezdikleri sırada boğazını sıkarak öldürmek istedi. Nefessiz kalan Emine K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı Ahmet K. ise gözaltına alınarak tutuklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'eşini kasten öldürmek' suçundan hakim karşısına çıkan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayarak ifade veren sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Ben araba kullanmayı bilmem, eşim Dereçavuş tarafından sürdü arabayı. Yola moloz döküldüğü için gidemedik, geri dönerken ’Geçen hafta buradan geldiğimde yoktu bu molozlar’ dedi. Ben anlamadığımı söyleyince, ’Sen anlayamazsın zaten, o kapasite yok, daha sen dün gece nerede olduğumu bile soramazsın, iki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin? Sen tavuk bile kesemezsin’ dedi. Çocukların benden olmadığını söyleyince beynim durdu. Sonra sol kapıdan düştük, nasıl oldu anlayamadım. Eşime baktım, ses yoktu. Yüzünü yıkadım, kendine gelmedi. Kalp masajı yaptım, nefes almaya başladı, gözünü açtı, gözüyle işaret yaptı. O sırada korucular geldi, ambulans gelene kadar kalbi durdu. Onlar müdahale edince tekrar kalbi çalıştı, sonra hastanede öldü. Nasıl olduğunu anlayamadım, ben böyle bir şeye asla cesaret edemezdim, pişmanım” dedi.

AĞLAYARAK OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMASINI İSTEDİ

Ağlayarak ifade veren sanık, "23 yıllık evliyim, kimse yuvasını yıkmak istemez. Olayı tasarlamadım. Allah rızası için olay yerinde keşif yapılsın. Beni oraya onlar götürdü. Üçüncü kişi oraya gelseydi beni mezara gömeceklerdi" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN BABASI ÇIKTI

Eşini kendisini aldattığı iddiasıyla Ahmet K.'nin talebi üzerine 4 çocuğa yapılan DNA testi mahkemede okundu. Raporda, sanığın çocukların biyolojik babası olduğu yer aldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlamak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN SANIK BERAAT ETTİ

Öte yandan, çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık, kendisine tuzak kurulduğunu ifade ederek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılması talebini tekrarlarken, mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından delil yetersizliğinden sanığın cinsel istismar suçlarından beraatine karar verdi.

(İHA)

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