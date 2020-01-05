Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde tek tokat dayak yedi
Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibi tarafından tekme tokat dayak yiyen Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Hırsızlık mı yaptınız' sorusuna 'Sana ne, size mi soracağım' diye cevap verdi.
İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Topuz Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren Engin D., sesi duyup uyanan ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi Engin D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öfkeli ev sahibinin elinden kurtarılan Engin D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, buradaki müdahalesinin ardından da gözaltına alınan Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Hırsızlık mı yaptınız' sorusuna 'Sana ne, size mi soracağım' diye cevap verdi.
Engin D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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