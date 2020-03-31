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31 Mart 2020 Salı 09:48:06 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:49:25

Bursa'da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan tır bariyerlere ok gibi saplandı

Bursa'da kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara kara yolu Mezitler Bölgesi Kınık mevkinde meydan geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametinde doğru seyir halinde olan tır sürücüsü yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır, bariyerlere çarptı ardından metrelerce sürüklendi.

Kazada facianın eşiğinden dönülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Tır olay yerine gelen çekici yardımıyla saplandığı yerden kurtarılarak otoparka çekilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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