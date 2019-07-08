Bursa'da elektrikler neden kesildi? Son Dakika açıklama var mı Bursa elektrik ne zaman gelecek? Vali'den açıklama...

BURSA'DA İL GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi. Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

BURSA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Haberimiz içerisinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

YILDIRIM İLÇESİ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Başlangıç Tarihi : 8-07-2019 Saati :09:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 08 Temmuz Pazartesi 2019 Saat :12:30

Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : Zümrütevler mahalle 7.Sümbül sk, kılıçoğlu sk, 5.Batı sk, akıncı sk, çi·cek cd bi·r kısmı, akçağlayan mahalle güven sk, 12.Gül sk

Kesinti Nedeni : Hasarlı Ag Direk Değişimi sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.

İli : Bursa

İlçe Belediyesi : Yıldırım

Hesaplanan Kesinti Süresi : 3 saat 30 dakika

Bilgilendirme : Belirtilen saatlerin dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Uedaş Şirketine ait enerjili ve enerjisiz durumda olan Yüksek-Alçak gerilim elektrik şebekelerinde çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

OSMANGAZİ İLÇESİ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tahmini Kesinti Müddeti : 8 saat

İli : Bursa

İlçesi : Osmangazi

Etkilenen : Kükürtlü mahalle belde cadde, güneş sokak, karanfi·l sokak, mudanya cadde ve bağlı sokaklarda elektri·k kesi·nti·si· yapılacaktır.

Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Ağaç Kesim Çalışması sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.

Kesinti Başlangıç Tarihi : 08-07-2019 Saat :09:00

Kesinti Bitiş : 08/Temmuz 2019 Saat :17:00

TÜYAP FUAR ALANI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Tamirat Çalışması sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler : Bursa tüyap fuar alanında elektri·k kesi·nti·si· yapılacaktır.

Hesaplanan Kesinti Süresi : 9 saat

Şehir : Bursa

İlçe : Osmangazi

Elektrikkesintisi Başlangıç Zamanı : 8 Temmuz 2019 Saat :09:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 08/07 2019 Pazartesi Saati :18:00

OSMANGAZİ İLÇESİ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 5 saat

Kesinti Başlangıç : 08-07-2019 Saat: 09:00

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 8-07-2019 Saat:14:00

Kesintiden Etkilenen Bölgeler : Ni·lüfer köy mahalle, peli·n sokak, bahar sokak, barbaros cadde, fulya cadde bağlı sokaklarda elektri·k kesi·nti·si· yapılacaktır.

İlçesi : Osmangazi

İli : Bursa

Elektrik Verilememe Durumu İçin Açıklama : Direk Deplase Çalışması sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.

Ek Not : UEDAŞ yetkilileri, arıza giderilme saatinin konuma ve arıza büyüklüğüne göre birkaç saat farklılık gösterebileceğini belirttiler.