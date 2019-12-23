Bursa'da düğünden bir gün önce döverek nişanlısını öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

Olay, temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. 1 gün sonra düğün yapacak olan Songül Yalçın, nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. 3 yıllık nişanlı çift arasında, evde bir süre konuştuktan sonra, takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada Akar, nişanlısını banyoya götürüp, dövdü. Yere yığılan Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRIP, EVDEN KAÇTI

Faturayı ödeyip, evine dönen Yunus Emre Akar, nişanlısını baygın görünce sağlık ekibine haber vererek, evden kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Kapısı açık olan eve giren ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Yalçın'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığı tespit edildi. Akar, polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'KIRIK VE MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Yunus Emre Akar'ın, "Songül, benim evime geldi. Bir süre oturup, düğünle ilgili konuştuk. Kendisine takılan altınların az olduğunu söylemesiyle tartışmaya başladık daha sonra banyoya girdi. Ben faturaları ödemeye gittim. Geldiğimde hareketsiz yatıyordu. Nabzına bakıp, kalp masajı yaptıktan sonra ambulans çağırdım. Boynundaki kırığın ve vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Ben Songül'e bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yer aldı.

Savcının hazırladığı iddianamenin Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinden sonra sanık Yunus Emre Akar'ın, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

(DHA)