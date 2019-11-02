Bursa'da dairesine emekleyerek çıkan engelli için balkon asansörü yapıldı

Felç nedeniyle ilk başta sağ ayağını, yıllar sonra da diğer ayağını kaybeden Maden, ikinci kattaki evine emekleyerek inip çıkmaya başladı. Cevahir Maden, bu durumu telefonla görüntüleyerek Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Orhangazi Şubesi Başkanı Emrullah Akçay'a izletti.

Bunun üzerine Akçay, topladığı bağışlar ve kendi katkılarıyla Maden'in ikinci kattaki evine balkon asansörü yaptırdı.

Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Başkanı Akçay'ı ziyarete gittik ve zorluğu anlattık. Sohbet ederken asansörü yapan firmayı buldu. 1 hafta içerisinde gelip taktılar. Kimin emeği varsa Allah onlardan razı olsun." dedi.

Çok mutlu olduğunu, mutluluktan uyuyamadığını anlatan Maden, şöyle devam etti:

"Merdivene bakıp, 'artık seninle yukarı gitmeyeceğim, buradan yukarı gideceğim' diyorum. Dizimin üzerinde gitmeyeceğim, en azından sürünüp üstüm kirlenmeyecek. Yeni kıyafet giyip oradan aşağı inemiyordum, eski kıyafet giyinip gidiyordum. Şimdi hayatım çok kolaylaştı, kolum kanadım oldu."

Emrullah Akçay ise Orhangazi halkının, Kaymakamlığın, Belediyenin, hayırseverlerin, sivil toplum örgütlerinin, ilçe basınının çok büyük emeği olduğunu vurgulayarak, "Bizler mutlu, Orhangazi mutlu, Cevahir mutlu, aile mutlu, herkes mutlu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Bir kardeşimizin daha merdiven sıkıntısını çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)