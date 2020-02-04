Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı
Bursa'da bir özel halk otobüsünde çocukların ayakkabılarının çamurlu olduğu gerekçesiyle otobüse alınmadığı ve tartışma yaşandığı iddia edilmişti. yaşanan tartışmanın, çocukların otobüste çekirdek yemesinden dolayı çıktığı ortaya çıktı.
Büyük tepki çeken görüntüler sosyal medya üzerinden yayılınca Bursa Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak o şoförün görevden alındığını açıkladı.
TARTIŞMA ÇEKİRDEKTEN ÇIKTI ŞOFÖR GÖREVDEN ALINDI
Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında 'Özel halk otobüsünde ayağı çamurlu olduğu iddiasıyla otobüsten indirilen çocuk' şeklinde kamuoyuna yansıyan konu tamamı ile yanlış aksettirilmiştir. Konu, iki gencin özel halk otobüsünde çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklanmış, yolcuların kendi aralarındaki tartışmaya otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta uzanmıştır. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz veremeyeceğiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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