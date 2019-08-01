Bursa'da aranan 9 yaşındaki çocuk kapağı kapalı ilaç tankerinde çıplak halde ölü bulundu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun ilaç tankerinin içerisinde cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kumlukalan Mahallesi'nde, 9 yaşındaki çocukları Yunus Emre Akyol'dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekipleri ile yakınlarıyla birlikte Akyol'u aramaya başladı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu aradı. Uzun süre gerçekleştirilen aramalarda bir ize rastlanamadı.

Çocuğun evinin avlusunda arama yapan ekipler, tarım için kullanılan ilaç tankerinin içerisinde hareketsiz yatan Yunus Emre Akyol'u fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Akyol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çocuğun bulunduğu sırada üzerinde kıyafetlerinin bulunmadığı ve ilaç tankerinin kapağının da kapalı olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

AA