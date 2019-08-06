Bursa'da 304 jandarmadan kaçak içki baskını: 7 kişi yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'kaçak ve sahte alkolle' mücadele kapsamında il genelinde denetim yaptı. 304 personel ile gerçekleştirilen denetimde 201 alkollü işletmeye eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 bin 237 kişinin GBT sorgusu yapılan denetimde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.



İZMİR'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, bir markete düzenlenen baskında 361 şişe satışa hazır kaçak içki ele geçirildi.

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi'nde bir marketin kaçak içki sattığı yönünde ihbar aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmanın ardından markete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait satışa hazır, 361 şişe kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri, iş yeri sahibi A.C. hakkında yasal işlem başlattı.

(DHA)