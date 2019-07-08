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08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:10:43 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29:01

Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler neden kesildi?

Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler neden kesildi? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza sebebi ile il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Tüm vatandaşlar elektrik kesintisinin nedenini ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda ilk açıklama Vali Yakup Canbolat'tan geldi. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti. İşte tüm merak edilenler...

Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler neden kesildi? gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Bursa'da elektriklerin ne zaman geleceği yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti. Bursa elektrik kesintisi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

BURSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 
Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını ifade etti. 

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti. 

UEDAŞ'TAN AÇIKLAMA 

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Arıza giderilmiş olup, enerji akışı yeniden sağlanmaya başlamıştır. Çok kısa süre içinde tüm bölgeye enerji verilecektir. Teşekkürler." denildi.

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