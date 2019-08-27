Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos tiyatrosu, metro yolcularını duygulandırdı

Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!

Bursa'da tiyatro oyuncularının yolcu gibi bindikleri metroda canlandırdıkları; 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal'in emri ile başlatılan Büyük Taarruz'la düşmanın Anadolu'dan denize dökülmesi canlandırması metrodaki yolcuların gözlerini yaşarttı! Video "#BüyükTaarruz’un 97. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle #Zaferruhu" etiket ve başlıkları ile paylaşıldı.





Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan 30 Ağustos zafer bayramının ruhunu yolculara yaşatmak amacıyla oyuncular tarafından BursaRay'da tiyatro gösteri düzenlendi.

O esnada metroda seyahat eden vatandaşlardan bazıları şaşkın bir şekilde oyuncuları izlerken, bazı vatandaşların ise gözleri doldu.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray'da çekilen zafer ruhu adlı klipi twitter hesabından, "#BüyükTaarruz'un 97. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle #Zaferruhu" mesajı ile paylaştı.