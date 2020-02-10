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10 Şubat 2020 Pazartesi 15:09:02 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:19:51

Burhaniye'de itfaiyeciler, mesaiye dua ile başlıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği personeli her gün mesaiye dua ile başlıyor. Grup Amiri Fahri Tekbaş, dua geleneğinin yıllardır devam ettiğini söyledi.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan 31 personel her sabah işe dua ile başlıyor. Vardiya değişimlerindeki duanın yıllardır yapıldığını anlatan Burhaniye İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş, duanın yararına inandıklarını söyledi. 24 saat görev başında olduklarını anlatan Tekbaş, “Grubumuzda yıllardır işe dua ile başlıyoruz. Her gün bir arkadaşımız dua yapıyor. Duamız vardiya değişimlerinde yapıldığı için işe yeni başlayan dua ile başladığı gibi evine giden de dua ile gitmiş oluyor. Bu geleneği sürdürmeye kararlıyız” dedi.

İHA

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