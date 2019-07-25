  • Bist 100
    103457
  • Dolar
    5,7120
  • Euro
    6,3758
  • Altın
    261,5120
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cep'te IMEI vurgunu Cep'te IMEI vurgunu
Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam
Burdur'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Burdur'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu
Samimiyetsizliğin fotoğrafı Samimiyetsizliğin fotoğrafı
Komutanlarla Maraş çıkarması Komutanlarla Maraş çıkarması
Libya'da El Kaide terör örgütünün üst düzey 3 ismi yakalandı Libya'da El Kaide terör örgütünün üst düzey 3 ismi yakalandı
Kaftancıoğlu CHP'yi böldü Kaftancıoğlu CHP'yi böldü
Rus muhalif Aleksey Navalnıy 30 gün hapis cezasına çarptırıldı Rus muhalif Aleksey Navalnıy 30 gün hapis cezasına çarptırıldı
Mehmetçik Emir bekliyor Mehmetçik Emir bekliyor
Bitlis'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Bitlis'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Somali Mogadişu'da intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi Somali Mogadişu'da intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Adeta mezarlık... Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu Adeta mezarlık... Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
'Migren'in iş performansınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin 'Migren'in iş performansınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin
Antalya'da "Huzur Akdeniz-5" asayiş uygulaması gerçekleştirildi Antalya'da "Huzur Akdeniz-5" asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Bakan Çavuşoğlu: Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil Bakan Çavuşoğlu: Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil
Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın çıktı Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın çıktı
AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli
Balıkesir'de kadınları fuhşa zorlama iddiasına 8 tutuklama Balıkesir'de kadınları fuhşa zorlama iddiasına 8 tutuklama
Halime Şenal’ı, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün ifadesi ortaya çıktı Halime Şenal’ı, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale'de baba dehşeti! Eşini ve oğlunu öldürdü... Çanakkale'de baba dehşeti! Eşini ve oğlunu öldürdü...
İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız
Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:29:15 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:32:04

Burdur'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Burdur'da, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ağlasun ilçesinde yaşayan Havvanur Gökberber'in (15) kullandığı 32 HA 604 plakalı traktör, Yazır köyü yakınlarındaki dağlık alanda kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlandı.

Traktörün altında kalan lise 2. sınıf öğrencisi Gökberber, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı haber alarak kazanın olduğu yere gelen anne Güllü Gökberber'in, bugün kızının doğum günü olduğunu belirtip, "Pastanı kesecektik, niye bizi bırakıp gittin" diyerek ağladığı görüldü.

Havvanur Gökberber'in cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Gökberber'in, köyün yol ayrımında bekleyen babasını almak üzere traktörle yola çıktığı öğrenildi.

AA

İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız
Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz gençlik kampları artacak
Çocuğun kimden olduğu polemiğine Rus modelden cevap: DNA testine hazırım
Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor
İş performansınızı düşüren hastalık: Migren
ABD Türkiye'yi kaybederse...
BMGK açıklamasına ABD engeli...
"Facebook, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi"
Devlet Bahçeli: Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim
Elif Gönlüm ve özel dedektifinin hapsi istendi
THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
Düzce sakinleri alınan karardan memnun...
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi
“Dönüşüme ayak uyduramayan ticari işletmeler kaybetmeye mahkumdur”
PKK'ya pençe darbesi! Terör inleri vuruldu!
O çizimi yapan kişi bakın kim çıktı!
Moraller bozuk, sözde yöneticiler firar etti!
Flaş... O ilimiz afet bölgesi ilan edildi!
'ABD'nin bölgedeki tüm üslerini vururuz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ