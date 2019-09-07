Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle..

Burç yorumları, astroloji meraklıları tarafından hergün araştırılan konular arasında yer alıyor. Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019, merak ediliyor. Günlük burç yorumları aşk, iş, aile, arkadaş ve sağlık gibi konularda yaşanacaklar hakkında ipucu veriyor. Askmoyra'nın günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. İşte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu 7 Eylül 2019 günlük burç yorumları..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL

KOÇ BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; hedeflerine varmak için son hamleleri yapmaya isteklisin. Fakat önüne çıkabilecek bir takım aksilikler; atılımlarını gün ortasına kadar karşılıksız kalabilir. Öğleden sonra sosyal hayatında oldukça hareketli saatler geçirebilir, maddi konularda karşılıksız destekler bulabileceğin sürpriz koşullar oluşabilir.

BOĞA BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; ikili ilişkilerinin ve ortaklıklarının önem kazandığı bugünde; günün ilk yarısında kendini stres altında hissedebilir, karşındaki insanlarla tam bir uyum ortam ortamı oluşturamayabilir, finansal konuların sonuçsuz kalabilir. Öğleden sonra değişen enerjin, sana getirilen önerilere açık olmanla birlikte farklılaşabilir.

İKİZLER BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; günün ilk yarısında ses getireceğini düşündüğün işlerden uzak durmanda fayda olabilir. Zira çevrendeki insanlarla uyumlu hareket etmen pek mümkün olmayabilir. Öğleden sonra bütçe dengelerini tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirsin. Eş ve ortak gelirlerden faydalanma şansın da yüksek.

YENGEÇ BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; sabah saatlerinde yarım kalmış işleri bitirebilir, ihmal ettiğin sevdiklerini ziyaret edebilirsin. Huzurlu bir ortamın hakim olacağı bir gün geçirmek için daha empatik hareket edebilirsin. Bakış açını yenilemeni veya kabullenmeni sağlayacak kişilerle bir araya gelmen, olası zorlukların üstesinden gelmeni sağlayabilir.

ASLAN BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; özellikle günün ilk yarısında yaşadığın olay ve ilişkide kendine özgün bir strateji belirleyerek sessiz ve derinden ilerlemek isteyebilirsin. Bu süreçte karşına çıkan engel ve krizler seni fırsatlara götürebilir. Gün ortasından gündelik işlerin artarken; tadilat, taşınma ve yaşadığın yerle ilgili konforuna yönelik girişimlerde bulunabilirsin.

BAŞAK BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; ev ve gayrimenkul ile alakalı işlerini planlayarak güne başlayabilir, gün ortasına kadar organize olmakta zorlanabilir çabuk dağılabilirsin. Gün ortasından itibaren yaptığın iş ve organizasyondan, bulunduğun ortamdan keyif almaya başlayabilirsin. Ürettiğin maddi ve manevi değerlerin hareketlenerek somutlaşması hoşuna gidecek.

TERAZİ BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; kendi içinde yaşadığın krizden dolayı çevrene soğuk ve mesafeli bir imaj yansıtabilirsin. Günün enerjisini plan ve program yaparak değerlendirebilir, akınlarından bilgi ve fikir toplayabilirsin. Bir süredir beklediğin haberi alabileceğin gibi, beklenmedik bir duyum da ani kararlar almana neden olabilir.

AKREP BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; ailenden, yatırımlarından veya güçlü kişilerden alacağın destekleri lehine kullanmanı sağlayacak fırsatları yakalayabilirsin. Ancak zevklerin için yüksek harcama yapabilir ya da fazla iyimserliğin problem çıkarabilir. Bugün için yaptığın program sabah saatlerinde ertelense bile hemen ardından yeni bir yola çıkabilirsin.

YAY BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; günün ilk saatlerinde kendini gergin hissedebilir, mümkün oldukça işlerini yalnız organize etmeye çalışabilirsin. Kendi duygularına güvenebilir, çevrendeki olan bitenlere karşı dinleyici kalabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde gücünü ve konumunu kullanarak gelişmesini istediğin yönde ilerleyebilir, ilişkilerinden desteklenebilirsin.

OĞLAK BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; güne, kendine başkalarının gözüyle bakarak başlayabilirsin. Edindiğin misyon ve kendine bu kadar yüklenmen hayattan daha az keyif almana neden olabilir. Öğleden sonra Burcuna geçene Ay; kendi bildiğin doğrulardan yola çıkarak her şeyi kontrol altına alma isteği verebilir. Partnerinin sürprizi hem şaşırtıp, hem düşündürebilir.

KOVA BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; gün içinde planlı hedeflerine ulaşmakta oldukça zorlanabilir, zaman zaman iç dünyana çekilme isteği içerisinde olabilirsin. Kontrol dışı gelişebilecek durumlara karşı dikkatli olmalı; sabırlı davranmaya çalışmalısın. İşin içinde hem duygusal ya da ailevi hem de maddi kaynaklı gelişmeler olabilir.

BALIK BURCU 7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; ilişkinde ya da sosyal çevrende oluşan dönüşüme izin vermeli, sonucunu beklemelisin. Gün genelinde biraz karamsar olsan da yapılması gereken işlerine odaklanabilir, dağılmadan planlı programlı olmayı başarabilirsin. İlişkine vereceğin önem; sevgi bağlarınızı kuvvetlendirirken emek ve fedakârlığının karşılığını ummadığın bir şekilde alabilirsin.