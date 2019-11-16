Burcunuz bugün size ne söylüyor? 16 Kasım günlük burç yorumları sizlerle

16 Kasım günlük burç yorumları merak ediliyor. Astroloji tutkunları "Burcunuz bugün size ne söylüyor? " sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Günlük burç yorumlarını okuyarak güne başlayan meraklılar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 16 Kasım 2019 yorumları haberimizde yer alıyor. İşte 16 Kasım 2019 günlük burç yorumları..

16 KASIM 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta, sabrınızı mümkün olduğunca dengede tutmak.

BOĞA BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey çevresiyle iletişimi yüksek tutması. Bu konuya her zamankinden çok özen gösterin.

İKİZLER BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra işbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı yapacaksınız.

YENGEÇ BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Özellikle çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşamın her adımında bir yerlere ve bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak alışkanlık halini aldı.

BAŞAK BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok etkilemeyecek. Bugün yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluk üstleneceksiniz.

TERAZİ BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de onaylıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

AKREP BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok canlı bir gün olacak. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir, işlerinizi erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hatalarınızı kesinlikle kabul etmek istemiyorsunuz.

OĞLAK BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Ama mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize çok güveniyorsunuz.

KOVA BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

BALIK BURCU 16 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha da çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.