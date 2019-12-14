Burcunuz bugün neler söylüyor? 14 Aralık burç yorumları yayında

14 Aralık burç yorumları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Burcunuz bugün neler söylüyor? Astroloji meraklıları burç yorumlarını okuyarak güne başlıyor. Burç yorumları günlük yaşantı hakkında ipuçları veriyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 14 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları haberimiz içerisinde yer alıyor. 14 Aralık günlük burç yorumları haberimiz içerisinde yer alıyor.

14 ARALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün büyük bir baskı altında kalabilir herkesin üstüne geldiğini düşünebilirsin. Ailevi değerlerini, kariyer hedeflerini sorgulayabilir, kendini yetersiz veya onaylanmamış hissedebilirsin. Ancak bu durum mücadele etmeni engellemeyecek ve haklının yanında durmaya devam edeceksin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; yakın ilişkide olduğun kişilerin desteğine büyük ihtiyaç duyacağın bir gündesin. Düşünce ve duygularını rahat ifade edemeyebilir, herkesin sana ne yapman gerektiğini söylediğini düşünebilirsin ancak bir taraftan da zorlukları aşarak üstünde çalıştığın projeleri bitirebilirsin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün parayla ilgili konularda sıkışabilir, hak ettiğin ödemeyi alamadığını ya da ailenin sana destek olmadığını düşünebilirsin. Harcamalar ve ödemelerle ilgili gelişmeler üstünde baskı ve gerilime neden olabilir. Fakat akrabaların veya çalışma arkadaşların yarımına koşarak seni bu sıkıntıdan kurtarabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Alınganlığının artacağı, karşındakilerin tavrından rahatsız olacağın bir gündesin. Sevgine ve özverine karşılık bulamadığını, tam aksine herkesin kendi istekleri doğrultusunda üstünde baskı kurduğu düşüneceksin. Sevdiklerin için mücadele ederken kendini yalnız hissedebilirsin.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygularınla baş etmekte zorlanabilir, doğru bildiklerinin yanlış olduğunu düşünmeye başlayabilirsin. Ne kadar özverili davransan da suçlamalarla karşı karşıya gelmen içten içe kırgınlıklara yol açabilir. Yine de tepkini dışa vurmadan güçlü durmaya çalışacak ve sorumluluklarını yerine getireceksin.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; sorumluluk bilinciyle hareket edip, görev bildiğin şeyleri yapman, hatta uyarılarda bulunman, sevdiklerin ve dostların tarafından hoş karşılanmayabilir. Özellikle romantik ilişkilerde bir soğuma yaşanabilir ve hayattan keyif almamaya, üstünde baskı hissetmeye başlayabilirsin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; bugün duyguların çok iniş çıkışlı olabilir ve sana duygusal yük getiren gelişmeler yaşayabilirsin. Aile fertleriyle ilişkilerinde yaşanan sorunlar yeteri kadar sevilmediğini ve kollanmadığını hissetmene neden olabilir. Karşındakilerin senden beklentilerini iyice anlamalı, sonrasında değerlendirme yapmalısın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; başkalarının ne düşündüğüne fazla takılmamalı, gelen haberlerin ya da sözlerin etkisi altında kalmamaya çalışmalısın. Kardeş, kuzen veya yakın çevrenin baskısı seni bunaltabilir, onları ikna etmekte zorlanabilirsin. Yolculuklar, eğitim ya da sosyal medya paylaşımlarında aksilikler yaşansa da üstesinden gelebileceksin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; kendini ifade etmekte zorlanacağın ve kazancını gönlüne göre harcayamayacağın bir gündesin. Ailenin ya da sevdiklerinin paraya ihtiyacı olması duygusal bir yük altında kalmana onların derdine çare ararken kendi bütçeni zorlamana neden olabilir. Duygusal iniş çıkışlar krizlere neden olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; karşındakilerin hâl ve tavırlarını anlamakta zorlanabilir, çocukça davrandıklarını düşünebilirsin. Bugün hedef ve isteklerine odaklanmışken dikkatini dağıtacak hiçbir şeye tahammülün olmayacak ve farkına varmadan sevdiklerini kırabileceksin. Karşındakileri fazla zorlamamalısın.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; çalışma hayatında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Düşmanlarının ya da rakiplerinin tam anlamıyla arkadan kumpas kurduklarını görebilir, yapmadığın şeyler için suçlanabilirsin. Neyse ki üstlerin seni destekliyor ve uzmanlık gerektiren konularda başarılısın ama alınganlık yapıp duygularını işin içine karıştırma.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; romantik ilişkilerde yaşanan gelişmeler seni çok rahatsız edebilir. Çevrendekilerin duygularına duyarsız kalması, seni sevmediklerini düşünmene neden olabilir, aranıza soğukluk ya da mesafeler girebilir. Duygularını açıkça paylaşman ve tepkini belli etmen durumu düzeltebilir.