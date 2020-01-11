Burcunuz bugün ne söylüyor? 11 Ocak 2020 günlük burç yorumları sizlerle

Astroloji meraklıları burç yorumlarını okuyarak güne başlıyor. Burçlar Kuşağı üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen ortak ad olan burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi oluyor. Burç yorumları günlük yaşantı hakkında ipuçları veriyor. Burcunuz bugün ne söylüyor? 11 Ocak günlük burç yorumları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 11 Ocak 2020 Cumartesi günü burç yorumları sizlerle..

KOÇ BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; güne sakin ve içe dönük başlasan bile sonrasında enerji patlaması yaşayabilirsin. Fazla cesaret risk almanı kolaylaştırarak kendini zorlamana neden olabilir. Hayattan keyif almak ve kendini şımartmak için alışverişe çıkabilir ya da romantik ilişkilerde heyecan verici girişimlerde bulunabilirsin.

BOĞA BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; ev ve aileye dair konularda bazı gelişmeler yaşanması acele edip girişimlerde bulunmana yol açabilir. Yaşadığın yerden taşınmayı ya da yeni bir gayrimenkul edinmeyi düşünerek araştırmalar yapabilirsin. Aile içinde liderliği ele alman gerekebilir. Finansal krizlerin çözümünde cesur kararlar alabilirsin.

İKİZLER BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendini ifade ederken fazla cesur bir dil kullanabilir, duygularını korkmadan açığa çıkarabilirsin. Ancak yine de önemli kararlar alırken ya da imzalar atarken hesaplı davranabileceksin. Yakın ilişki de olduğun ya da iş birliği yaptığın kişilerin seni cesaretlendirmesiyle harekete geçebilirsin.

YENGEÇ BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; sabah saatlerini kendi istek ve ihtiyaçlarına ayırabilirsin. Ancak öğleden sonra ekonomik konularla ilgili adımlar atmak, kazançlarını artırmak isteyebilirsin. Lüks ürünler ya da hizmetler alarak kendini ve sevdiklerini şımartmaktan keyif alabilirsin. Bu dönemde attığın imzalar çok önemli olabilir, dikkatli ol.

ASLAN BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; öğle saatlerinden itibaren burcunda hareket etmeye başlayan Ay; önümüzde ki birkaç gün kendini ifade etmen ve girişimlerde bulunman için fırsatlar getirebilir. Bugün aşırı bir özgüven ve cesaretle harekete geçebilir, romantik ilişkilerde ani adımlar atabilir, sevdiklerinin de seni desteklemesiyle risk alabilirsin.

BAŞAK BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün öfkeni ve tepkilerini dışa vurmakta zorlanabilir, içten içe yaşadığın kızgınlıklarla kendini sorgulayabilirsin. Ailen için mücadele etmeni gerektiren durumlar da harekete geçebilirsin. Beklemediğin kişiler seni yıpratsa da kendini güçlü hissetmeyi başarabileceksin.

TERAZİ BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; geleceğe dair hedeflerine varmak için girişimlerde bulunarak, cesaretle adımlar atabilirsin. Kariyerinden elde ettiğin geliri artırmak için görüşmeler yapabilir, günü toplantılarla veya seyahat halinde geçirebilirsin. Sosyal medya da çok aktif olup, görüşlerini paylaşabilirsin.

AKREP BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; iş ve sosyal hayatında gelişen olaylar ani kararlar almana ve hızla harekete geçmene neden olabilir. İçinde bulunduğun sosyal ortamda parlayabilir, yeteneklerini sergileyerek başarı kazanabileceğin fırsatlar yakalayabilirsin. Ekonomik konularda girişimciliğini gösterebileceğin bir gün.

YAY BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün görüş ve düşüncelerini açıkça ifade edebilir hatta fanatik ve inatçı bir tutumla başkalarının fikirlerine karşı saldırgan bir tavır izleyebilirsin. Yurtdışı, medya, mahkeme ya da yüksek eğitimle ilgili konularda cesur girişimlerde bulunabilir, kendini ortaya koymaktan çekinmeyebilirsin.

OĞLAK BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; finansal konularla ilgili girişimlerinde risk alarak, cesaretle harekete geçebilirsiniz. Kulislerden ve gizli ilişkilerden aldığın duyumlar yönetimi elde tutmanı sağlayabilir. Bireysel ve uzlaşmaz tutumun onaylanmasa da eylemlerine devam edebilirsin.

KOVA BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; öğleden sonra karşıt burcunda hareket etmeye başlayan Ay; önümüzde ki günlerde ilişkilerin ve iş birliklerinin önemli olacağına işaret etmekte. Tek başına harekete geçmekte zorlanabilir, kendini ortak eylemler içinde bulabilirsin. Arkadaşlarınla eğlenceli ortamlarda bulunabilirsin.

BALIK BURCU 11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün risk alarak ön plana çıkabilir, kimsenin cesaret edemediği işlere kalkışabilirsin. Üstlerinin ya da sosyal ortamının seni desteklemesiyle liderliği ele alabilirsin. Fakat hevesle üstlendiğin işler bir yandan çok çalışmana yol açarken diğer yandan da sağlığına zarar verebilir.