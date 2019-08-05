Burçların tarihleri değişti mi? Burçların yeni tarihleri ne oldu? gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. NASA tarafından 2019 burçların yeni tarihleri açıklandı 'iddiası' gündeme damgasını vurdu. NASA’nın yaptığı 'iddia edilen' açıklamada Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; bunun üzerine Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği ortaya atıldı. Kısa sürede yayılan burçların kayması konusu ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor.

Astrolojide gök kürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç deniyor. 2019 NASA'nın burçların yeni tarihlerini açıkladığı 'iddia' edilen gelişme ile birlikte vatandaşlar haberin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki burçların tarihleri neden değişti? Nasa'ya göre 2019 burçların yeni tarih sıralaması nasıl şekillendi?

BURÇLARIN TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

NASA, Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladığı iddiası sosyal medyada dolaşıyor. Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği öne sürülüyor. Ancak NASA'da böyle bir açıklama yapılmadığı ortaya çıktı. Açıklanan yeni burç tarihlerinin geçerliliğini kısa sürede yitirdi.

İDDİAYA GÖRE BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ NELERDİ?

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık