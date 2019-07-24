Burç yorumlarınızda bugün neler var? 24 Temmuz günlük burç yorumları!

Günlük burç yorumları hergün merak edilen konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi hergün günlük burç yorumlarını okuyarak güne başlıyor. Hangi burcu aşk, sağlık, para, iş gibi birçok konuda nelerin beklediği sorularının yanıtı günlük burç yorumlarında açıklanıyor. Peki, burç yorumlarınızda bugün neler var? Burcunuz bugün size ne söylüyor? 24 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair Askmoyra'nın yorumları haberimizde.



KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; eve ve yuvaya dair girişimlerde bulunmak isteyebilir, kimseye danışmadan kararlar alarak harekete geçebilirsin. Aile bireyleriyle veya ebeveynlerinle aranda bu bağımsız tavrından dolayı çatışmalar yaşanabilir, fakat onların iyiliği için bu adımları attığına ikna edebilirsin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün sağlığına dikkat etmeli, kendine fazla yüklenmemelisin. Yakın çevrene, kardeş ve kuzenlerine yardım etmek, onlar için harekete geçmek isteyebilirsin ancak kendini doğru ifade edemediğinden gereksiz çatışmalara girebilirsin. Çıkacağın yolculuklarda ve eğitimle ilgili konularda aksilikler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; ekonomik konularla ilgili girişimlerde bulunmak isteyebilir, maddi manevi değerlerini muhafaza etmek için mücadele edebilir, hedeflerine varmak için cesur adımlar atabilirsin. Ancak yeni ve denenmemişi uygulamak için uygun bir zaman olmayabilir, riskler maddi kayıp getirebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün hem sosyal hem de iş ortamında girişimlerde bulunabilir, kendi hedef ve isteklerin doğrultusunda adımlar atabilirsin. Mücadele etmeni gerektiren engellerle karşılaşsan bile olaylara iyi niyetle bakman ve sevecen tavırların bu sefer sorunları çözmeni sağlayabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; duygu ve düşüncelerini anlatmaya kalktığında ailenin muhalefetiyle karşılaşabilir ya da bazı düşmanlıkları istemeden de olsa harekete geçirebilirsin. Sosyal medya paylaşımlarında daha temkinli olmaya çalışmalısın. Öncü olman gereken durumlarla karşılaştığında ise sezgilerini dinlemelisin.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; arkadaşlarını, içinde bulunduğun sosyal grupları ve ideallerini korumak için mücadele etmen gerekebilir. Ailen veya evin için yapacağın harcamalar finansal krizlere neden olabilir. Yönetici gezegenin Merkür’ün geri hareketine devam ettiği bugünlerde kredi gibi borçlanmalardan uzak durmalısın.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; iş ve sosyal yaşamında, hedeflerine varmak için mücadele etmek istemene rağmen koşulların karşı tarafa bağlı olması, engellerle karşılaşmana neden olabilir. Yakın ilişkide olduğun kişilerin tek başına kararlar alması seni yıpratsa da bu kararların sonuçları senin lehine olabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün her zamankinden farklı bir yol izlemek ve yeni teknikler uygulamak isteyebilirsin. Ancak çevrendekiler bu konuda seni desteklemeyebilir ve bu yüzden onlarla mücadele etmen gerekebilir. Akrabalarınla ilişkilerinde de sıkıntılar olabilir, görüş ayrılıkları çatışmalara yol açabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; ailenin finansal kaynaklarını ve ortak paraları muhafaza etmek için mücadele etmen gerekebilir. Keyiflerin ve sevdiklerin için yapacağın harcamalarda dikkatli olmalısın. Yaşamda seni mutlu edecek kararları tek başına alıp uygulamaya koyman herkesin hoşuna gitmeyebilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; uzun süredir hasır altı edilmiş sorunların açığa çıkmasıyla yakın ilişkide olduğun kişilerle aranda çatışmalar yaşanabilir. Bir türlü uzlaşmaya varamadığınız konuların çözümü için artık öne çıkman ve her zamankinden farkı bir yol izlemen gerektiğini fark ederek riski üstlenebilirsin.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün tüm kararlarını yalnız ve ani almandan dolayı sorunlar yaşayabilirsin. Hem kazançlarını hem de çalışma ortamındaki pozisyonunu olumlu etkileyecek gelişmeler olabilir ancak hatalarından ders çıkarmalısın. Yeni şeyler söylemeye çalışırken eski kavgaların tekrar yaşanmasına yol açabilirsin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; kendini sevdiklerin ve çocukların için mücadele etmek zorunda hissedebilir, yeniliklere şüpheyle yaklaşabilirsin. Duygusal mutluluğun için yapacağın harcamalar sorunlara yol açsa da romantik ilişkilerde hayal ettiğin gelişmeler yaşanabilir, uzun süredir beklediğin sözleri duyabilirsin.