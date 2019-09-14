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14 Eylül 2019 Cumartesi 14:16:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:16:19

14 Eylül 2019 günlük burç yorumları sizlerle! Burcunuz bugün size ne söylüyor?

Burç yorumlarını okuyarak güne başlayanlar, arama motorlarında günlük burç yorumları hakkında araştırma yapmaya başladı. Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? 14 Eylül 2019 günlük burç yorumları, yoğun ilgi görüyor. Astroloji meraklıları, günlük burç yorumunu okuyarak, günlerinin nasıl geçeceği hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Askmoyra'nın 14 Eylül günlük burç yorumları haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 14 Eylül günlük burç yorumları haberimizde

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? 14 Eylül 2019 günlük burç yorumları, merak ediliyor. Burç yorumları, astroloji meraklıları tarafından hergün araştırılan konuların başında yer alıyor. Günlük burç yorumları aşk, iş, aile, arkadaş ve sağlık gibi konularda yaşanacaklar hakkında ipucu veriyor. Bugün neler yaşayacakları ile ilgili olarak fikir edinmek isteyenler günlük burç yorumlarını araştırmaya başladı. Askmoyra'nın 14 Eylül günlük burç yorumları haberimiz içerisinde yer alıyor.

14 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün gerçekleşecek dolunay bilinçaltındaki bazı sorularına cevap bulmana yardımcı olabilir. Günlük yaşama dair rutinlerinde ve alışkanlıklarında sonlanmalar hatta dönüm noktası sayılacak gelişmeler yaşayabilirsin. Merkür ve Venüs’ün de karşıt burcunda hareket etmesiyle ilişkilerde yeni bir dönem başlayabilir.

BOĞA BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bu dolunay arkadaş çevren ve hedeflerinle ilgili seçimlerinde yeni bakış açısı getirebilir. Sevdiklerinle paylaşımlarını gözden geçirebilir; sana nelerin keyif verdiği veya kimlerin bundan sonra yanında olmasını istediğinle ilgili bir karara varabilirsin. Yönetici gezegenin Venüs’ ün de burç değiştirmesiyle günlük yaşamına yeni ilişkiler girebilir.

İKİZLER BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; kariyerin, sosyal konum ve evinle alakalı konularda bir karar arifesinde olabilirsin. Bugün gerçekleşecek dolunay bu alanlarda seçim yapmana neden olabilir. Beklentilerini yüksek tutmadan kendini akışa bırakmalısın. Romantik ilişkilerin hareketleneceği bir dönemdesin.

YENGEÇ BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugünkü dolunay; yurtdışı, eğitim ve uzun yolculuklarla ilgili girişimlerin üzerinde etkili olacaktır. Hedeflerini belirlerken ve adım atarken bir teslimiyet içinde olabilirsin. Önümüzdeki günlerde kariyerini ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir, sosyal açıdan aranılan kişi olabilirsin.

ASLAN BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; dolunayın etkilerini bütçen, alacak ve borçlarınla ilgili konularda hissedebilirsin. Bir kredinin kapanması ya da alacağın tahsil edilmesi seni bir süre için rahatlatabilir. Farkında bile olmadığın bir becerin kazanç kapılarını açabilir. Kardeş veya kuzenlerinle ilişkilerinin iyileşeceği bir süreçtesin.

BAŞAK BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; karşıt burcunda yaşanan dolunay ikili ilişkiler ve ortalıklarınla ilgili önemli seçimler yapmanı gerektirebilir. Bir süredir yaşadığın olaylar neticesinde içinde bulunduğun koşulları değerlendirebilir; tamam mı devam mı diyebilirsin. Ekonomik özgürlüğünün daha da artacağı bir dönemdesin.

TERAZİ BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; bilinçaltını kurcalayan ve henüz olgunlaşmamış duygu ve düşünceler bugünkü dolunay ile netleşebilir. Ayrıca daha sağlıklı yaşamak için kararlar alabilir; yeni bir düzen uygulamak için harekete geçebilirsin. Merkür ve Venüs’ün burcunda harekete başlamasıyla da ilişkileri ve olayları kontrol edebileceğin bir döneme giriyorsun.

AKREP BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bu dolunay aşka bakışına yeni bir soluk getirebilir. İdealindeki ilişkiyi tekrar gözden geçirebilir duyguların ve mantığın arasında kalabilirsin.  Çocuklarının geleceği için fedakârlık yapmanın yanı sıra sanatsal yetenek gerektiren çalışmalarla ilgili gelişmeler de olabilir.

YAY BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bu dolunay hedeflerini ne derece gerçekleştirdiğine ve aldığın sorumlulukların nasıl altından kalktığına dair sana bir görüş verebilir. Kariyerinde ya da sosyal ortamında seni yoran ve yıpratan gelişmelerin sona ermesi önünü daha rahat görmeni sağlayacaktır. Kendini akışa teslim edebilir, gelişmeleri olgunlukla karşılayabilirsin.

OĞLAK BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; hayata bakış açın üzerinde etkileri olacak bir dolunay ile karşı karşıyasın. Sıkı sıkıya bağlı olduğun görüşleri sorgulamana neden olacak gelişmeler yaşayabilir; bir seçim yapabilirsin. Bazı konulardan vazgeçmeyi veya ilişkiyi sonlandırmayı kafana koyabilirsin. Yakın çevre ve kardeşlerle ilgili fedakârlıklar yapman gerekebilir.

KOVA BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; finansal konuların üzerinde etken olacak bu dolunay; kazançlarının artması ve idaresi konusunda sana önemli deneyimler yaşatacaktır. Duygusal paylaşımlardaki katı ve mantıklı tutumundan vazgeçerek daha sevecen, duyarlı ve fedakâr bir tavır sergileyebilir, duvarlarını biraz da olsa kaldırabilirsin.

BALIK BURCU 14 EYLÜL 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; burcunda gerçekleşecek dolunay; yakın ilişkiler veya evlilikle ilgili kararlar içinde olduğuna işaret etmekte. Seçimlerini yaparken kendi duygularından ve isteklerinden yola çıkabilirsin. Sezgilerinin de yardımıyla kendine yeni bir yol çizebilir; bitişler ve başlangıçlar yaşayabilirsin.

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