Burası Uludağ değil, Ovacık

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırımla açılan 1500 rakımlı kayak merkezi, ucuz konaklama imkanı, çocuk ve kayağa yeni başlayanlar için uygun pistleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Kristal kar kalitesiyle yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan merkez, yarıyıl tatili dolayısıyla İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Erzincan gibi pek çok kentten ziyaretçiyi ağırlıyor.