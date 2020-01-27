27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:48:10
Burası Uludağ değil, Ovacık
Teröristlerden temizlenen bölgelerde hayatın her alanında yaşanan hareketliliğin son örneği, Tunceli Ovacık’ta yaşanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırımla açılan 1500 rakımlı kayak merkezi, ucuz konaklama imkanı, çocuk ve kayağa yeni başlayanlar için uygun pistleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Kristal kar kalitesiyle yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan merkez, yarıyıl tatili dolayısıyla İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Erzincan gibi pek çok kentten ziyaretçiyi ağırlıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına darbe
- Elazığ depremi sonrası bu fotoğraf 21 yıl önceyi hatırlattı
- Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri herkesi gözyaşına boğdu
- 68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısına dayanamadı, 10 dakika sonra öldü
- Enkazdan çıkarılan Miraç'ın annesi de hastanede hayatını kaybetti