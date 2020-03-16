Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)

Burak Akkul kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında. Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığını iddia eden Çok Gezenti programı ile dünyayı gezen Burak Akkul, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gündeme bomba gibi düştü. İşte, Çok Gezenti Burak Akkul hakkında detaylar haberimizde...

Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi. Akkul, tekrar bir açıklama yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

“MESAJ GEREKLİ YERLERE ULAŞTI”

Burak Akkul, ikinci kez paylaştığı video da şöyle dedi: Paylaşımımdaki amaç kimseyi eleştirmek ya da kırmak değildi. Bir ihtiyacımızı gidermek ve sonuçları öğrenmekti. Sayenizde mesaj gerekli yerlere ulaştı ve test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim”

“ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, ÇOK ACI ÇEKİYORUZ”

Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istedi. Ünlü sunucu videosunda şunları söyledi: “Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de… 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız… Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz…”

BURAK AKKUL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.