  • Bist 100
    87888.3
  • Dolar
    6,4382
  • Euro
    7,1902
  • Altın
    308,1300
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?) Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)
Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var
İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı
Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi
Benzine 7 kuruş zam yapılacak Benzine 7 kuruş zam yapılacak
Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı
Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edildi Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edildi
AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu ve konusu nedir? (TRT1 Ya İstiklal Ya Ölüm 2.yeni bölüm fragmanı) Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu ve konusu nedir? (TRT1 Ya İstiklal Ya Ölüm 2.yeni bölüm fragmanı)
AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi
Koronavirüs aşısı için önemli açıklama! ABD'deki Türk bilim insanı tarih verdi Koronavirüs aşısı için önemli açıklama! ABD'deki Türk bilim insanı tarih verdi
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 93'e ulaştı! Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 93'e ulaştı!
İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı
İlk koronavirüs vakası Somali ve Benin'de de görüldü İlk koronavirüs vakası Somali ve Benin'de de görüldü
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri genelgesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri genelgesini yayınladı
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Bahar Kalkanı'nda düşmanı tarumar eden Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı Bahar Kalkanı'nda düşmanı tarumar eden Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı
Almanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı Almanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı
Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Tam bir kararlılık içindeyiz Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Tam bir kararlılık içindeyiz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 20:10:16 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:36:09

Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)

Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Çok Gezenti programı ile dünyayı gezen Burak Akkul, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüklerini fakat test sonuçlarının pozitif çıktığını iddia etti. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Eşi ile birlikte koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan Burak Akkul, "Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Peki Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?

Burak Akkul kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında. Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığını iddia eden Çok Gezenti programı ile dünyayı gezen Burak Akkul, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gündeme bomba gibi düştü. İşte, Çok Gezenti Burak Akkul hakkında detaylar haberimizde...

Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi. Akkul, tekrar bir açıklama yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

“MESAJ GEREKLİ YERLERE ULAŞTI”
Burak Akkul, ikinci kez paylaştığı video da şöyle dedi: Paylaşımımdaki amaç kimseyi eleştirmek ya da  kırmak değildi. Bir ihtiyacımızı gidermek ve sonuçları öğrenmekti. Sayenizde mesaj gerekli yerlere ulaştı ve test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim”

“ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, ÇOK ACI ÇEKİYORUZ”
Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istedi. Ünlü sunucu videosunda şunları söyledi: “Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de… 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız… Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz…”

BURAK AKKUL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER