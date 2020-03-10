  • Bist 100
    101063
  • Dolar
    6,1759
  • Euro
    6,9723
  • Altın
    326,8450
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Profesör intihar öncesi keşif yapmış Profesör intihar öncesi keşif yapmış
Türkiye'den ABD'ye dönen kadında korona virüs çıktı Türkiye'den ABD'ye dönen kadında korona virüs çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması
Alevler metrelerce yükseldi, güvenlik kulübeleri forkliftle taşındı Alevler metrelerce yükseldi, güvenlik kulübeleri forkliftle taşındı
'Komşu' katliama hazırlanıyor 'Komşu' katliama hazırlanıyor
Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
'Koronavirüs' nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi 'Koronavirüs' nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Meriç Nehri' açıklaması Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Meriç Nehri' açıklaması
THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
ABD'den Taliban'a DEAŞ ile çatışmasında sınırlı destek ABD'den Taliban'a DEAŞ ile çatışmasında sınırlı destek
'FETÖ'nün yeniden yapılanması' soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı 'FETÖ'nün yeniden yapılanması' soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı
İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır: Bir günde 168 kişi öldü İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır: Bir günde 168 kişi öldü
MSB: Türk ve Rus Asker Heyetlerin toplantısı Mill Savunma Bakanlığı'nda başladı MSB: Türk ve Rus Asker Heyetlerin toplantısı Mill Savunma Bakanlığı'nda başladı
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye’ serbest bırakıldı 30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye’ serbest bırakıldı
Adana'da feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı Adana'da feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
AssisTT'e uluslararası öneme sahip sertifika AssisTT'e uluslararası öneme sahip sertifika
FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi kabul edildi FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi kabul edildi
Adana’da 6’ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı Adana’da 6’ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı
Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak
Terörden arındırılan Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı Terörden arındırılan Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Trump ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, küresel enerji piyasalarını görüştü Trump ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, küresel enerji piyasalarını görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 22:17:59 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 22:19:49

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Meriç Nehri' açıklaması

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, göçmenlerin Edirne'den Yunanistan'a geçmelerini engellemek için baraj kapaklarını açıp Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin yükseldiği iddialarını yalanladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Edirne'de bulunan ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlerin geçişlerini engellemek için Yunanistan'ın talebiyle, nehrin su debisini yükseltmek için sınırdaki İvaylovgrad Hidro Elektrik Santral Barajı'nın kapaklarını açtığı haberlerini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bulgaristan, Yunanistan'dan İvaylovgrad Barajından su salma talebi almadı" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen 24 saatte Meriç Nehri'ne akan Arda ve Vıça nehirlerinde yüksek dalga gözlendi. İvaylovgrad Hidro Elektrik Santrali 10 Mart'ta saat 24'e kadar tam kapasite çalışıyor. Santral 11 Mart günü saat 07.00- 12.00 ve saat 17.00- 23.00 arası tam kapasite çalışmayı planlıyor. İvaylovgrad Barajında suyun taşması ve baraj kapaklarının açılmasına ihtimal yok. Barajdan sorumlu Ulusal Elektrik Kurumu'na kimse kontrollü su salımı için başvurmadı. Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü verilerine göre, Meriç Nehri'nin Svilengrad yanında su debisinde ve su seviyesinde yükselme görülmedi. Meriç'te su seviyesi saniyede 60-75 metreküp arasında değişiyor. Suları sınır ötesi akan Meriç, Arda, Tunca, Dospat, Mesta ve Struma nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi veya beklenilmedik olağanüstü haller durumunda Çevre ve Sular Bakanlığı Dışişleri Bakanlığını ve Güneydoğu Avrupa Müdürlüğü'nü haberdar etmeli."

Açıklamada ayrıca, uyarı sistemi gerektiren su debileri şöyle açıklandı:

"İvaylovgrad barajı sonrası Arda Nehr- 300 m3/saniyede, Svilengrad bölgesinde Meriç Nehri 600 m3/saniyede, Elhovo bölgesinde Tunca Nehri 100 m3/saniyede. Sınırları aşan nehirlerin mevcut normal su seviyesinden dolayı uyarı gerekmiyor."

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER