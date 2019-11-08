Bugün oruç saat kaçta açılacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte akşam ezanı iftar vakitleri

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanıyor. Bugün oruç tutmak isteyenler, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun yanıtını dün yoğun olarak araştırdı. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da bulunmuyor. Dolayısı ile bugün oruç tutmak isteyen Müslümanlar güne niyet ederek başladı. Oruç tutan Müslümanlar, bugün kaç saat oruç tutacaklarını ve saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Akşam ezanı iftar vakitleri haberimizde yer alıyor.

İSTANBUL AKŞAM EZANI VAKTİ

18:00

ANKARA AKŞAM EZANI VAKTİ

17:47

İZMİR AKŞAM EZANI VAKTİ

18:13

TRABZON AKŞAM EZANI VAKTİ

17:17

BURSA AKŞAM EZANI VAKTİ

18:02



ADANA AKŞAM EZANI VAKTİ

17:43

ÇANAKKALE AKŞAM EZANI VAKTİ

18:12

ERZURUM AKŞAM EZANI VAKTİ

17:13

VAN AKŞAM EZANI VAKTİ

17:08