Bugün oruç saat kaçta açılacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte akşam ezanı iftar vakitleri
Bugün oruç kaçta açılacak? Akşam ezanı saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanıyor. Bu mübarek günde oruç tutan Müslüman vatandaşlar, akşam ezanının saat kaçta okunduğunu, oruçlarını saat kaçta açacaklarını merak ediyor. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da bulunmuyor. Bu nedenle bugün oruç tutmaya niyet eden Müslümanlar, kaç saat oruç tutacaklarını öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından açıklanan akşam ezanı vakitleri haberimizde yer alıyor...
Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanıyor. Bugün oruç tutmak isteyenler, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun yanıtını dün yoğun olarak araştırdı. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da bulunmuyor. Dolayısı ile bugün oruç tutmak isteyen Müslümanlar güne niyet ederek başladı. Oruç tutan Müslümanlar, bugün kaç saat oruç tutacaklarını ve saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Akşam ezanı iftar vakitleri haberimizde yer alıyor.
TÜM İLLERİN AKŞAM EZANI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN.
İSTANBUL AKŞAM EZANI VAKTİ
18:00
ANKARA AKŞAM EZANI VAKTİ
17:47
İZMİR AKŞAM EZANI VAKTİ
18:13
TRABZON AKŞAM EZANI VAKTİ
17:17
BURSA AKŞAM EZANI VAKTİ
18:02
ADANA AKŞAM EZANI VAKTİ
17:43
ÇANAKKALE AKŞAM EZANI VAKTİ
18:12
ERZURUM AKŞAM EZANI VAKTİ
17:13
VAN AKŞAM EZANI VAKTİ
17:08
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