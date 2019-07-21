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21 Temmuz 2019 Pazar 10:19:57 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:42:20

Bugün hava durumu nasıl olacak? Son dakika 21 Temmuz Meteoroloji’den İstanbul, Ankara, ve il il hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 31°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun’un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu
VAN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam ve gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde güneyi 6 (50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece kuzeyi kuzeyli yönlerden 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, gece ve sabah saatlerinde doğusu ile öğlen geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece geneli kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz' de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece geneli güneybatı, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü & İHA

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