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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 19:09:32

Bugün burçları neler bekliyor?

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Yaşadığınız yerde veya işleri halletme biçiminizde fark yaratabilecek mücadeleci bir ortam söz konusu olabilir. Sizi mutlu kılacak veya ihtiyaçlarınızı karşılamaya hizmet edecek şeylere odaklanmalısınız. Değişen tutumunuz bazı kişilerin sürpriz şekilde size karşı çıkmasına neden olabilir.

BOĞA

Karizmanız halledemeyeceğiniz şey veya etkileyemeyeceğiniz kişi olmadığına işaret ediyor. Sadece sorun, istekleriniz emir telakki edilebilir. Ailenizi ya da aşk hayatınızı ilgilendiren konularda duygular ortaya çıkabilir veya işin içine karışabilir. Düşünebileceğiniz bir yere giderek seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. 

İKİZLER

Üzerinde yoğunlaştığınız konuları yaratıcılığınız ve hayal gücünüzle zenginleştirebilirsiniz. Yolun sonunda istediğiniz her şeyi alacaksınız ama bugün ısrarcı olmamakta, konuların ve kişilerin üzerine gitmemekte fayda var. Katılacağınız aktiviteler veya bağlantılarınız kanalıyla yararlı ilişkiler kurabilirsiniz. 

YENGEÇ

Planlarınızdan hiç kimseye bahsetmeyin, çok yakında konu hakkındaki duygularınız değişebilir. Soru sormak güzel bir şey, ancak başkalarının ilişkilerine karışmanız durumunda karşıt görüşlerle karşılaşabilir ve özel yaşamınızla ilgili bir durumda ilelebet bir değişiklik yaşanmasına neden olabilirsiniz. 

ASLAN

Yakın ve uzak gelecekte, ilerleme ve büyüme söz konusu. Seçeneklerinizi değerlendirerek en zevkli ve alışılmadık bir yoldan ilerlemeye başlayabilirsiniz. Özgün olmak ya da yaratıcı kişilerle bir araya gelmek sizi canlandırabilir. Sosyal aktivitelere katılabilir, kurslara yazılabilirsiniz. Ufukta aşk var! 

BAŞAK

Belli konularla övünebilir veya şov yapabilirsiniz. Ancak, bunların doğru konular olduğundan emin olmalısınız! Seçeneklerinizi bilmeniz özel yaşamınızda gerekli değişiklikleri yapmanızı sağlayabilir. Maddi anlamda küçülmek veya gereksiz edinimlerden kurtulmak maddi gelirlerinizi artırmanızı sağlayabilir.

TERAZİ

Fikirlerinizi açıkça dile getirebilir, ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterebilir ve hareketleriniz nedeniyle ödüllendirilebilirsiniz. Siz bahsetmediğiniz sürece insanlar desteğe ihtiyacınız olduğunu nereden bilebilir? Sakin olmanız gereken yerde öfkelenerek her şeyi mahvetmeyin! 

AKREP

Eviniz ve aileniz ortaya çıkarmak istediğiniz işlerde fark yaratmanıza yardım edebilir. Ulaşmaya çalıştığınız hedefte fark yaratması için kime veya neye güvenebileceğinizi doğru belirlemelisiniz. Yanlış önerileri olan ya da sizin isteklerinizle uyuşmayan fikirlere sahip kişilerden uzak durmanız gerekiyor.

YAY

Aniden ortaya çıkan durumlar acilen çözülmeli. Şu ana kadar gizemini koruyan konuların altında yatan nedenler veya hikayeler de çözülmek üzere. Sunabilecekleriniz konusunda ciddi olmalı ve arkasında durmalısınız. Bugünlerde sunacaklarınızın gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda önemli karşılıkları olabilir.

OĞLAK

Bazı hobi veya ilgi alanlarınızı paraya çevirebilir veya bu yolla bir şekilde kâr elde edebilirsiniz. Yeteneklerinize ve yapmaktan hoşlandığınız şeylere yatırım yapın. İçinde bulunduğunuz topluluğun ihtiyaçlarını gözlemleyerek, taleplere uygun sunumlar yapıp gelir elde edebilirsiniz. 

KOVA

Ortaya koymak istediğiniz konularda biraz rahatlamalısınız. Durumunuzu gözden geçirebilir ve seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki adımınızı bilmiyorsanız acil veya düşüncesiz kararlar almamalısınız. Aradığınız çözüm mücadele verdiğiniz yönde değil, bambaşka bir kanalda olabilir. 

BALIK

Bazı kurslara yazılabilir, yeni bir eğitime başlayabilir, konferans ya da seminerlere katılarak yeni teknolojileri, yeni ilgi alanlarını veya sahanızdaki yenilikleri öğrenebilirsiniz. Maceraya atılmak, yeni yerler görmek istiyorsunuz. Aşk hayatınızı ihmal etmemeli, romantik planlar yapmalısınız. 

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