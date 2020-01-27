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27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 18:06:12

Bugün burçları neler bekliyor?

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. İdeallerinizi bir an önce gerçekleştirmek için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız. 

BOĞA

Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin bazıları sizi farklı bir şekilde etkileyecektir. Bugün, enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz. 

İKİZLER

İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara hemen uyum sağlıyorsunuz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Kişisel egolarınızın tatmin sağlayacağı özel günlerden birini yaşıyorsunuz.

YENGEÇ

Bugün geçtiğimiz günlere göre daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız.

ASLAN

Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyorsunuz. Bugün birtakım varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Ayrıca zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunlarınızda beraberinde getirebilir. 

BAŞAK

Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin en az sizin kadar özveri göstermesini istiyorsunuz. Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız ve bugün egolarınızı ön plana çıkaracaksınız. 

TERAZİ

Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Özellikle sakin bir gün sizi bekliyor ve gücünüzün daha iyi fark ettiğinizi göreceksiniz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize yeni bir renk veriyor. 

AKREP

İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor ve değerlendirmelerinizi kişisel özelliklerinizi düşünerek yapmalısınız. 

YAY

Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz.

OĞLAK

Bugün, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Fakat bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız.

KOVA

Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç sizin istediğiniz gibi olacak ve kişisel tatmin ağlayacağınız özel bir çalışmayı ortaya çıkaracaksınız. 

BALIK

İletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü artırıyor. Düşüncelerinizi süsleyerek, anlatım gücünüzü ikiye katlıyorsunuz. 

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