Bugün burçları neler bekliyor?

KOÇ: - 21 MART-20 NİSAN

İşleri halletme biçiminizde fark yaratabilecek mücadeleci bir ortam söz konusu olabilir. Sizi mutlu kılacak veya ihtiyaçlarınızı karşılamaya hizmet edecek şeylere odaklanmalısınız. Değişen tutumunuz bazı kişilerin sürpriz şekilde size karşı çıkmasına neden olabilir. Enerjinizi doğru yere odaklanmanız, peşinizden gelen sayısını yükseltebilir.

BOĞA: - 21 NİSAN- 21 MAYIS

Karizmanız halledemeyeceğiniz şey veya etkileyemeyeceğiniz kişi olmadığına işaret ediyor. Sadece sorun, istekleriniz emir telakki edilebilir. Evinizi, ailenizi ya da aşk hayatınızı ilgilendiren konularda duygular ortaya çıkabilir veya işin içine karışabilir. Düşünebileceğiniz bir yere giderek seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz.

İKİZLER: - 22 MAYIS-22 HAZİRAN

Planlarınızdan hiç kimseye bahsetmeyin, çok yakında konu hakkındaki duygularınız değişebilir. Soru sormak güzel bir şey, ancak başkalarının ilişkilerine karışmanız durumunda karşıt görüşlerle karşılaşabilir ve özel yaşamınızla ilgili bir durumda ilelebet bir değişiklik yaşanmasına neden olabilirsiniz.

YENGEÇ: - 23 HAZİRAN-22 TEMMUZ

Yakın ve uzak gelecekte, ilerleme ve büyüme söz konusu. Seçeneklerinizi değerlendirerek en zevkli ve alışılmadık bir yoldan ilerlemeye başlayabilirsiniz. Özgün olmak ya da yaratıcı kişilerle bir araya gelmek sizi canlandırabilir. Sosyal aktivitelere katılabilir, kurslara yazılabilirsiniz. Ufukta aşk var!

ASLAN: - 23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS

Belli konularla övünebilir veya şov yapabilirsiniz. Ancak, bunların doğru konular olduğundan emin olmalısınız! Dürüst olmak duygusal soruları arttırabilir, ancak stresi azaltacaktır. Maddi anlamda küçülmek veya gereksiz edinimlerden kurtulmak ya da satmak maddi gelirlerinizi arttırmanızı sağlayabilir.

BAŞAK: - 23 AĞUSTOS-22 EYLÜL

Sağlık açısından sıkıntı olmayan bir süreçtesiniz. Şu günlerde bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Özellikle iş yerinde başarınıza başarı ekleyeceğiniz bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin size ilgisinin arttığını fark edebilirsiniz. Güzel bir süreç sizi bekliyor. Bazı değişiklikler yapmanız faydalı olabilir.

TERAZİ: -23 EYLÜL-22 EKİM

Fikirlerinizi açıkça dile getirebilir, ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterebilir ve hareketleriniz nedeniyle ödüllendirilebilirsiniz. Siz bahsetmediğiniz sürece insanlar desteğe ihtiyacınız olduğunu nereden bilebilir? Sakin olmanız gereken yerde öfkelenerek her şeyi mahvetmeyin! Aşk hayatınız da ön planda.

AKREP: -23 EKİM-21 KASIM

Üzerinde yoğunlaştığınız konuları yaratıcılığınız ve hayal gücünüzle zenginleştirebilirsiniz. Yolun sonunda istediğiniz her şeyi alacaksınız, ama bugün ısrarcı olmamakta, konuların ve kişilerin üzerine gitmemekte fayda var. Sosyal hayatınız, katılacağınız aktiviteler veya bağlantılarınız kanalıyla yararlı ilişkiler kurabilirsiniz.

YAY: -22 KASIM-21 ARALIK

Aniden ortaya çıkan durumlar acilen çözülmeli. Şu ana kadar gizemini koruyan konuların altında yatan nedenler veya hikayeler de çözülmek üzere. Sunabilecekleriniz konusunda ciddi olmalı ve arkasında durmalısınız. Bugünlerde sunacaklarınızın gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda önemli karşılıkları olabilir.

OĞLAK: -22 ARALIK-21 OCAK

Eviniz ve aileniz ortaya çıkarmak istediğiniz işlerde fark yaratmanıza yardım edebilir. Ulaşmaya çalıştığınız hedefte fark yaratması için kime veya neye güvenebileceğinizi doğru belirlemelisiniz. Yanlış önerileri olan ya da sizin isteklerinizle uyuşmayan fikirlere sahip kişilerden uzak durmanız gerekiyor.

KOVA: - 22 OCAK-18 ŞUBAT

Aşk hayatınızda ya da yaratıcı aktivitelerdeki gayretleriniz size olumlu şekilde geri dönüyor. Tedirginlik yaşadığınız bir çok konu olabilir, kısa sürede rahatlama elde edeceksiniz. Bazı hobi veya ilgi alanlarınızı paraya çevirebilir veya bu yolla bir şekilde kar elde edebilirsiniz. Yeteneklerinize ve yapmaktan hoşlandığınız şeylere yatırım yapın.

BALIK: - 19 ŞUBAT-20 MART

Ortaya koymak istediğiniz konularda biraz rahatlamalısınız. Durumunuzu gözden geçirebilir ve seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki adımınızı bilmiyorsanız acil veya düşüncesiz kararlar almamalısınız. Aradığınız çözüm mücadele verdiğiniz yönde değil bambaşka bir kanalda olabilir.