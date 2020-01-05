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05 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:43:02

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

KOÇ - 21 Mart-20 Nisan

Aşkta herşeyin gönlünüzce olacağı bir döneme giriş yaptınız. Bugün sizi sürpriz geliymeler bekliyor olabilir. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden anne, hala, teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.

BOĞA - 21 Nisan-21 Mayıs

Maddesel konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için kendinize zaman tanımalısınız. Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları temkinli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

İKİZLER - 22 Mayıs-22 Haziran

İkili ilişkilerinizde mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız her an karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, kafanızdaki beliren olumsuz fikirler yüzünden gün için, moraliniz hemen demoralize oluyor. Esnek olmaya çalışın.

YENGEÇ - 23 Haziran-22 Temmuz

Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Bugün isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazır olmalısınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.

ASLAN - 23 Temmuz-22 Ağustos

Duygusal konularınıza ciddi bir yaklaşım gösteriyorsunuz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz.

BAŞAK - 23 Ağustos-22 Eylül

Ay, kişisel zevklerinizde özel duygularınızla birleştirecek ve sizi anlamlı bir armoni sunacaktır. Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızı güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.

TERAZİ - 23 Eylül-22 Ekim

Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızın sizin düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız gün için de, kendinize dönük çalışmalar içindesiniz. Bilinçaltınızı etkileyen Ay, melankolik yönlerinizi daha da belirginleştiriyor.

AKREP - 23 Ekim-21 Kasım

Bugün duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşmalısınız. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz.

YAY - 22 Kasım-21 Aralık

Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen bugün kişisel isteklerinizde belirleyici davranıyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları kesin bir şekilde ele alarak, yeni bir formüller üreteceksiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelecek ve kendinizi daha huzurlu hissetmenin keyfini yaşayacaksınız.

OĞLAK - 22 Aralık-21 Ocak

İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla bir araya gelerek, duygusal alış veriş içinde olacaksınız.

KOVA - 22 Ocak-18 Şubat

Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Partnerinizin her şeyini merak ederken, düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyor, özel konularınızı kendinize saklıyorsunuz. Bugün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

BALIK - 19 Şubat-20 Mart

Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Kariyer anlamında yükselişe geçeceğiniz bir dönemdesiniz. Ortak çalışmalarda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz fakat daha net olmayı denemelisiniz.

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