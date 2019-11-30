Bugün burç yorumlarınız ne söylüyor? 30 Kasım 2019 günlük burç yorumları sizlerle..

30 Kasım 2019 günlük burç yorumları merak ediliyor. Bugün burç yorumlarınız ne söylüyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Her gün günlük burç yorumlarını yakından takip eden kişiler aşk, para, aile ve sağlık gibi konularda neler yaşanacakları hakkında fikir sahibi oluyor. Peki, burcunuz bugün size neler söylüyor? Askmoyra'nın Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 30 Kasım 2019 yorumları haberimizde sıralanıyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; güne endişeli bir hali ruh ile başlayabilir, kimi zaman kontrollü davranmak için çaba göstermek durumunda da kalabilirsin. Öte yandan, üzerinde çalıştığın işlerle alakalı gerçekçi değerlendirmelerde bulunacağın, eksik ve verimsiz olan yönlerini tespit edeceğin, işine yaramayacak tarafları yeniden yapılandırma gayreti içinde olacağın bir gündesin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; yurtdışı, yüksek eğitim ya da medya ile ilgili konularda geri plana atmış olduğun işleri ve sorumlulukları değerlendirebilir, fikirlerini gözden geçirebilirsin. Fakat eyleme geçmek için beklemede kalmalısın. Ortaklı işlerinde düzenlemeler yapabilir veya eşinle bir seyahat organizasyonu yapabilirsin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; kariyer hedeflerinde veya finansal konularda öngörebildiğin mantıklı planların olabilir. Ayrıca, bugün alacak verecek dengeni korumakta biraz güçlük çeksen de sana yardım edebilecek ve tecrübelerinden faydalanabileceğin insanlardan destek alabilirsin. Finansal anlamda kriz yaşasan da sana destek verecek insanları etrafında bulabilirsin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün eşinle, ortağınla veya yakın ilişkide olduğun kişilerle birlikte olabilirsin. Yarım kalan işlerini tamamlamak ya da eksikliklerini gidermekle uğraşmanda fayda var. Yeni bir girişim için organize olup sorumlu ve kararlı davranmak isteklerini gerçekleştirmene yardımcı olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yapılacak işler, sorumluluklar ve ailenle ilgili konularla meşgul olabilir; aldığın kararları uygulamaya koyma konusunda ısrarcı davranabilir ve geri plana atılmış işlerin tamamlanması için uğraşabilirsin. İşlerin sonuçlanması konusunda farklı çözüm ve önerilere açık olmalısın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün sorumluluk sahibi ve sabırlı olman, ağır fakat sağlam adımlarla ilerlemeni sağlayacaktır. Yeteneklerin ve yaratıcılığın sayesinde başarıyı elde etmen kolaylaşırken, partnerinle arandaki sorunlu meseleleri mantıklı konuşmaların sayesinde çözüme kavuşturabilirsin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; bugünü evinde ve ailenle geçirmek için planlarken, aynı zamanda gayrimenkulle alakalı konuları konuşmak içinde kullanabilirsin. Evine karşı olan sorumluluklarının arttığını hissedebilir ve maddi kazançlarındaki çıkmazdan kurtulmak için ailenden destek görebilirsin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; gün içinde aldığın kararlar ve belirlediğin yön doğrultusunda hareket ederken, kardeşlerinle ve yakın arkadaşlarınla da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilirsin. İnternet ve sosyal medya gibi sanal bilgi sistemlerinden de destek alıp eksikliklerini tamamlayabilirsin. Mantık süzgecinden geçirdiğin bir takım işlerini hızlıca bitirebilirsin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; finansal alanda ve değerlerinle ilgili alman gereken sorumluluklar ve istikrarlı ancak yetersiz bulduğun gelirin; üstünde duygusal baskı hissetmene neden olabilir. Çalışma temponu artırma konusunda yeni fikirler geliştirebilir ve işin aracılığıyla tanıştığın insanlardan destek görebilirsin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; kendine ayırdığın şahsi zamanda, kişisel bakıma önem verebilirsin ve romantik ilişkiler konusunda şanslı olabilirsin. Hali hazırda var olan ama yarım kalmış bir fikri veya projeyi mükemmelleştirmek için uygun bir dönemdeyken, düşüncelerini yakın çevrendeki insanlarla paylaşmak iyi bir fikir olabilir.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; kariyerine ve hayatındaki sorumluluklarına dair düşünceler duygusal baskı hissetmene neden olsa da yöneticilerin veya üst mevkide çalışan kişilerin yardımıyla işlerini tamamlayabilirsin. Derinlerde kalmış endişelerinle yüzleşebilir fakat ailenden alabileceğin destekle korkularının yersiz olduğunu fark edebilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; içinde bulunduğun gruplar tarafından üstüne yüklenen sorumlulukların ağırlığı seni zorlasa da senden yaşça büyük olan kişilerle kurduğun dostluklardan fayda sağlayabilirsin. Aldığın veya ürettiğin fikirler yeni ufuklar için güzel bir başlangıç ve çözüme kavuşmak için de iyi bir yol olabilir.