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10 Ocak 2020 Cuma 11:21:10 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:22:29

Bugün ay tutulması var mı? 10 Ocak ay tutulması saat kaçta olacak?

Bugün ay tutulması var mı? 10 Ocak Ay tutulması saat kaçta olacak? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Astroloji meraklıları başta olmak üzere vatandaşlar bugün gerçekleşecek ay tutulması ile ilgili detayları araştırıyor. Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerinin neler olacağı merak ediliyor. Bugün yaşanacak ay tutulması Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Antartika, Kuzey Amerika'nın bir kısmı ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlemlenebilecek. Detaylar haberimizde..

Bugün ay tutulması var mı? 10 Ocak Ay tutulması saat kaçta olacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ay tutulması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerinin neler olacağınıöğrenmek istiyor. Bugün yaşanacak ay tutulması Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Antartika, Kuzey Amerika'nın bir kısmı ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlemlenebilecek. 10 Ocak ay tutulması ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

10 OCAK AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

10 Ocak Cuma akşamı, İstanbul saatiyle 22:11'de Yengeç burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek.

AY TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Antartika, Kuzey Amerika'nın bir kısmı ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlemlenebilecek.

10 OCAK PARÇALI AY TUTULMASINI GÖZLEMLEMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Saat 22:11'de maksimum tutulma anı gerçekleşecek. Gece saatler 00:14'ü gösterdiğinde ise kısmi tutulma bitmiş olacak.

HERHANGİ BİR EKİPMANA GEREK VAR MI?

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulmasını görmek için herhangi bir ekipman kullanmaya gerek yok ancak. Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçeceği için bu hadise çok rahat gözlenemez ve genelde akademik düzeyde incelenir. Gözlemciler bu hadiseyi daha yakından takip etmek için dürbün veya teleskoplar kullanabilir.

AY TUTULMASI ETKİLERİ NELERDİR?

Bu tutulma Türkiye haritasının 1. Evine düşmekte.  Halkımızın genel refahı, sağlık durumu, davranışları, alışkanlıkları önemli olurken bizleri ve toplumuzu etkileyecek felaketlere, kazalara, yangınlara açık olabiliriz. Uluslararası tartışmaların önem kazanacağı bu ocak ayında, bu tutulmayla beraber işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bizi kıstırması, üzerimizde baskı yaratması muhtemel. Ticari anlaşmalar, büyük organizasyonlar, birleşmeler için uygun bir dönem maalesef değil. Dış politikadaki  siyasete halkın desteği düşük olabilir. Mars’ın ordu alanını çalıştırması, etrafımızda oluşan savaş havasını çok iyi koklamamızı ve buna göre sağlam ve doğru kararlar vermemiz konusunda önemli olacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. 

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