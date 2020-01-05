05 Ocak 2020 Pazar 21:14:42 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 21:16:49
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
(AA)
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