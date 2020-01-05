05 Ocak 2020 Pazar 19:24:12 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 19:27:32
BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Ülkemizdeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
(AA)
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