29 Kasım 2019 Cuma 07:26:59 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 07:28:12
BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri geldi.Marmara'daki fırtına nedeniyle Bursa ve İstanbul deniz otobüsü işletmeleri bazı seferleri iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamaya göre; Bursa - Istanbul ve Bursa - Armutlu arasındaki bazı seferler sabahtan itibaren yapılamayacak. İşletme saat 15.30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferi iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) Pendik-Yalova arasındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT