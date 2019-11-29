BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamaya göre; Bursa - Istanbul ve Bursa - Armutlu arasındaki bazı seferler sabahtan itibaren yapılamayacak. İşletme saat 15.30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferi iptal etti.



İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) Pendik-Yalova arasındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

(AA)