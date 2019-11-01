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01 Kasım 2019 Cuma 09:25:01 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:25:57

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:
 
BUDO
 
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
 
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
 
İDO
 
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
 
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
 
 08:00 - Bursa-Büyükçekmece
  
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
 
10:30 - Büyükçekmece-Bursa

(DHA)

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