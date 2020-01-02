BUDO ve İDO seferlerinin bazıları iptal edildi
Hava muhalefeti dolayısı ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerinin bazıları iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, İDO'nun ise 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT