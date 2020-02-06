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06 Şubat 2020 Perşembe 08:15:27 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 08:16:41

BUDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

BUDO'nun bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

(AA)

 

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