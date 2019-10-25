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25 Ekim 2019 Cuma 14:32:12 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 14:51:27

Bu taksiyi gören hemen polisi arayacak: Tabela bir düğmeyle ' Polis imdat' a dönüyor

Antalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.

17 yıldır Antalya'da ticari taksi sektöründe faaliyet gösteren Hakan Doğan, mesai arkadaşlarının herhangi bir acil durumda yardım çağrısını kolaylaştıracak bir ürün geliştirmek için çalışma yapmaya başladı. Araçlar üzerindeki taksi yazan tepe lambasının da geliştiricisi olan Doğan, yeni bir yazılımla  bu dijital alandan yardım çağrısı geçmesini de sağladı. Lambadan bağımsız, taksi içine görünmeyecek bir noktaya acil yardım butonu koyan Doğan, sürücünün bu butona basması halinde dijital ekrandan seri şekilde 'polis imdat' uyarısı yapmasını sağladı. Doğan'ın hedefi ise bu uyarı sisteminin bir merkez ile ortak çalışmasını sağlamak.

Son dönemlerde ticari taksi sürücülerine yönelik gasp olayının fazla olduğunu işaret eden Doğan, saldırganların taksicileri basit ve açık bir hedef olarak gördüğünü dile getirdi.

Şüphelinin araca bindiği zaman sürücü ile yapayalnız kaldığını kaydeden Hakan Doğan, “Sürücünün kendini koruyacağı bir sistem yok, tamamen kaderiyle baş başa. Taksimetre alanıyla da ilgileniyorum, arkadaşlarıma yardımcı olmak için araştırma yaptım. Bir ihbar sistemi geliştirmek istedik. Bu tepe lambaları bizim ürünümüzdü. Taksi şoförü yolcudan şüphelense bile yapacağı bir şey yok. Müşterinin haberi olmadan sürücü yakınındaki butona basarak dışarıya yardım mesajı gönderiyor. Dışarıdan bunu farkeden kişi hemen polisi arıyor” dedi.

"2 aylık bir çalışma"

 Sistemin 2 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını dile getiren Doğan,“Sürücünün butona basmasıyla aracın üzerindeki tepe lambasının taksi yazan bölümünde ’polis imdat’ yazılara geçmeye başlıyor. Kendi araçlarımızda denedik ve başarılı bir çalışma oldu.” diye konuştu. Tepe lambalarının müfredata uygun olduğunun altını çizen UKOME ile görüşüp kentte yaygın olarak kullanılmasını beklediklerini belirti.

"290 liraya hayat kurtaran önlem"

Uyarı sisteminin kanuna uygun olduğunu ve kullanmakta herhangi bir sıkıntının olmadığını kaydeden Hakan Doğan, “Maliyetleri minimumda tuttuk. Tüm arkadaşlarımızın kullanmasını istiyoruz. 290 liraya hayat kurtarıcı bir önlem. Bir arkadaşımıza bile bir faydası olursa ne mutlu” dedi.

"Sürücüler memnun"

Uyarı sistemini kullanmaya başlayan taksi sürücülerden Hüseyin Topal, özellikle gece çalışırken her zaman bir tedirginlik içinde olduklarını belirtti. Gece aldıkları yolcuların nasıl biri olduklarını bilemediklerini kaydeden Topal, “ Bir çok arkadaşımızın başına olumsuz olaylar geldi. Yolcu ile başbaşayken yardım isteyemiyoruz, telefon açamıyoruz. Yanlış bir hareketimizde yaralanabiliriz. Bu uyarı sistemini çok faydalı buluyorum. Can güvenliğinin parayla değeri biçilmez. Yolda giderken ışık ‘polis imdat ‘diye bağırıyor”dedi.

İHA

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