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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:50:33

Bu son olsun! Türkiye Emine Bulut'a ağlıyor...

Kırıkkale’de Emine Bulut’un (38), eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilmesi infiale neden oldu. Yüz binlerce kişi sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla, koca terörünün son bulmasını istedi.

Kan donduran cinayet 18 Ağustos günü meydana gelmiş, Fedai Baran, 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut’u bir kafede, 10 yaşındaki kızı F.B.B’nin gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan katil koca tutuklandı. Sulakyurt Cezaevi’ne gönderilen caninin emniyetteki ifadesinde, “Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum” dediği öğrenildi.

HER KESİMDEN PAYLAŞIM

Talihsiz kadının, olayın hemen ardından olay yerinde kanlar içindeyken çekilen videoda, “Ben ölmek istemiyorum” diyerek feryat etmesi, küçük kızının ise “Anne lütfen ölme” diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte herkes bu cinayete kilitlendi ve sosyal medyada açtığı hashtagla cani kocanın en ağır cezayı almasını istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı.

BAKANLIK DAVAYI TAKİP EDECEK

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaparak katil kocanın en ağır cezayı alması için bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını ve davayı takip etmesi için 2 Hukuk Müşaviri görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca cinayete tanık olan kız çocuğunun yakınlarının yanında bakanlıkça atanan psikologlar tarafından takip edildiği belirtildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olaya ilişkin “Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır’’ paylaşımında bulundu.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Emine Bulut’un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının cinayeti uzun zaman önce planladığını belirterek,  ‘’ Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, ‘Ağabeylerini, babasını öldüreceğim’ diyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı aramış, ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’ demiş’’ diye konuştu. Katil zanlısının alkol, uyuşturucu ve kumar yüzünden hayatı ailesine zehir ettiğini de ifade eden acılı kardeş, yeğenleri babasız büyümesin diye ablasıyla eski kocasını barıştırdıklarını ancak Baran’ın tavırları yüzünden tekrar ayrıldıklarını söyledi.

TAKSİCİYE HAYVAN KESTİM DEMİŞ

Cani kocanın, cinayetin ardından “Bu k.hpeyi ben öldürdüm” dediği, 250 metre yürüdükten sonra bindiği takside kendisine üzerindeki kan lekelerini soran taksiciye “Hayvan kestim” cevabını verdiği öğrenildi. Katilin olayın ardından kafenin dışına çıkarak “Layığını buldun beni katil ettin” dediği ortaya çıktı.

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