"Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?"

  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Manisa'daki tehlikeli yolculukta korku dolu anlar Manisa'daki tehlikeli yolculukta korku dolu anlar
Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu
Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor!
Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı
Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı
'PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür' 'PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür'
ABD'nin Teksas eyaletinde üniversite yakınında öğrencilerin katıldığı bir gece partisine silahlı saldırı ABD'nin Teksas eyaletinde üniversite yakınında öğrencilerin katıldığı bir gece partisine silahlı saldırı
Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor
Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok
Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye'de kimler eleme potasına gönderildi? Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye'de kimler eleme potasına gönderildi?
İngiltere'den flaş Mesut Özil iddiası: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyor İngiltere'den flaş Mesut Özil iddiası: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyor
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi
Bakan Soylu'dan iki diziye sert çıkış: Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor Bakan Soylu'dan iki diziye sert çıkış: Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor
"Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?" "Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?"
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin 'cinayetsiz gün' sevinci: Tanrı'ya şükür! El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin 'cinayetsiz gün' sevinci: Tanrı'ya şükür!
CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor
Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler kimler? Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler kimler?
CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor
İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek
ASELSAN sağlıkta ilke imza attı! ASELSAN sağlıkta ilke imza attı!
Hırsızlık zanlıları tutuklandı Hırsızlık zanlıları tutuklandı
240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı 240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 13:32:31 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 14:00:33

"Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?"

Ermenek faciasının yıl dönümü öncesi Ermenekli 18 maden şehidi unutulmadı. Aileleri şehitlerinin mezarlarına başına gidip dualar okudu. Eşi Ali Haznadar faciada şehit olduğunda 4 aylık hamile olan Fadime Haznadar, ''Bu çocuğum babasını hiç görmedi. O sıra 4 aylık hamileydim. Eşim öldükten sonra devlet tarafından bize verilen maaşı bankada duruyor. Kızım, 'Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?' diye bana soru soruyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın'' ifadelerini kullandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine 5 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci unutulmadı. Aileleri mezarlarına başına gidip dua etti. Eşi Ali Haznadar yaşamını yitirdiğinde 4 aylık hamile olan Fadime Haznadar, ''Bu çocuğum babasını hiç görmedi. O sıra 4 aylık hamileydim. Eşim öldükten sonra devlet tarafından bize verilen maaşı bankada duruyor. Kızım, 'Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?' diye bana soru soruyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın'' dedi.

SU BASKINI SONUCU 18 MADENCİ ŞEHİT OLDU

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağını, 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15'te işçilerin öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.  Ölen madenciler 5'inci yıldönümünde de unutulmadı. Aileleri, madencilerin mezarı başına gidip dua etti.

"AĞLAMAKTAN GÖZLERİM, GÖRMEZ OLDU"

Kurtarma çalışmaları sırasında "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözüyle yürekleri dağlayan işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, oğlunun acısının hala taze olduğunu belirterek, ''Oğlum gitti işte. Ağlamaktan gözlerim görmez oldu. Elimizden gelen bir şey yok. ''dedi.  Yırtık lastik ayakkabısıyla oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra kamuoyunun dikkatini çeken Recep Gökçe de acılarını torunlarıyla dindirmeye çalıştığını söyledi.

İşçilerden Osman Çoksöyler'in eşi Şadiye Çoksöyler, eşinin şehit sayılmasını istedi. Çoksöyler, şunları söyledi:

''Bize o dönem, eşimin maden şehidi olarak sayılıp, şehitlik belgesi verilecek. Ama şehit olarak kabul edilmedi. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Kendi çıkarım yok. Çocuklarım için istiyorum. Çocuklarımın okulunda şehit çocuğu olarak öncelik almasını istiyorum.''

Babası öldüğünde 3 aylık olan 5 yaşındaki Kübra Çoksöyler de babasını çok özlediğini söyledi. Babasının fotoğrafını öpen minik Kübra, babasının mezarına gidip çiçek bırakıp, mezar taşını okşadı.

ŞEHİT EŞİ: DEVLET BÜYÜKLERİMİZ SÖZLERİNİ TUTMADI

İşçilerden Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da eşinin şehitlik mertebesinde sayılmasını istedi. Haznadar, ''Devlet büyüklerimizin verdiği sözlerinden bazıları tutulmadı. Şehitlik belgesi verilmedi. Çocuklarımızı şehit çocuğu diye okutacağız, dediler; ama çocuklarımıza hiçbir yardım yapılmıyor. Tüm okul masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Devlet büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Eşimin şehit sayılması ve bizlerinde şehit ailesi haklarından yararlanmamızı istiyorum'' diye konuştu.

Kerim Haznadar'ın kardeşi Ali Haznadar'ın eşi Fadime Haznadar da eşinin öldüğünde 4 aylık hamile olduğunu hatırlattı. Sare adını verdiği kızının babasını göremeden büyüdüğünü ifade eden Ayşe Haznadar, şöyle konuştu:

"BU PARAYLA BABAMI GERİ GETİREBİLİR MİYİZ"

"4 çocuğum var. Bizim arkamızda duran yok. Bu çocuğum babasını hiç görmedi. O sıra 4 aylık hamileydim. Eşim öldükten sonra devlet tarafından bize verilen maaşı bankada duruyor. Kızım, 'Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?' diye bana soru soruyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Acılarımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın.'' 

FACİA SONRASI 1000'İN ÜZERİNDE MADENCİ İŞSİZ KALDI

O yıl Ermenek ve Soma'daki maden faciası nedeniyle Maden Kanunu'nda işçi haklarını ve güvenliğini koruyan değişiklikler yapıldı. Bunun üzerinde bölgedeki 10 ocak kapatıldı. Faaliyette olan ocak sayısı 3'e düştü, binin üzerinde madenci de işsiz kaldı.

Facianın ardından Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar ile ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 7 kişi 21 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası aldı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ