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11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:28:28

Bu neyin kini

Balıkesir’de bir balıkçı, ağlarına takılan sapan cinsi köpekbalığına tekme ve yumruklarla vurdu. Büyük tepki çeken olay üzerine, köpekbalığına şiddet uygulayan şahsa 773 lira ceza kesildi. 

Akıllara durgunluk veren olay, 10 Eylül tarihinde Erdek ilçesinde meydana geldi. Turan mahallesi açıklarında, avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığı takıldı. Balıkçılar, ağlardan kurtardığı balığı yeniden denize bıraktıkları sırada içlerinden B.S, balığa tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. 

5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi, ülkemizde bir balık türü için ilk kez uygulanmış oldu. 

ŞİKAYET ETTİLER 

Bir arkadaşı ise balıkçının köpekbalığına şiddet uyguladığı o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine, aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar, 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda şikayet başvurusunda bulundu. 

NESLİ TEHLİKE ALTINDA 

Şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek köpekbalığına şiddet uygulayan kişiyi tespit etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, B.S'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 lira ceza verdi. Öte yandan TUDAV'dan yapılan açıklamada, dövülen köpekbalığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpekbalığı' olduğu, balıkçıya verilen cezanın bir ilk olduğu ifade edildi.

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