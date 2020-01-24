Bu nasıl tezat? Kezzaba 13 yıl tükürüğe 18 yıl!

BERFİN’İN Kİ ‘KASTEN YARALAMA’!

İskenderun’da 20 yaşındaki Berfin Özek’e kezzap atıp genç kızın hayatını karartan Ozan Çeltik’e sadece ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Kararın ardından Berfin’in “Çektiğim acıların karşılığı bu değil” diyerek gösterdiği tepki, tüm Türkiye’den destek görmüştü. Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül başta olmak kamuoyunun büyük bölümü kararı sert şekilde eleştirmişti.

KURYENİNKİ HAYATI TEHLİKEYE ATMAK!

Berfin davasında verilen cezanın Yargıtay’dan döneceği beklentileri oluşurken, Türkiye’nin gündemini daha önce meşgul eden “Pizzaya tüküren kurye” olayında savcı mütalaasını verdi ve kurye hakkında 18 yıl hapis cezası talep etti. Savcı, ‘Tüketilecek besine zehir katarak veya başka suretlerle bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ten 15 yıl, ‘mala zarar vermek'ten de 3 yıl hapis cezası istedi.

4 BİN LİRA CEZA VERİLMİŞTİ

Eskişehir’de yaşanan olayın ardından motosikletli kurye Burak S. işten kovulmuş ve hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştı. Tüketici Mahkemesi de, Burak S’ye 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 4 bin liralık tazminat cezası vermişti.