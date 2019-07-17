Bu nasıl karar!

Mustafa Şeker (35), bir yıl önce sol bacağında güç kaybı şikâyetiyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde Şeker’e, ALS (kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Vakit kaybetmeden tedaviye başlanırken, hızlı bir şekilde ilerleyen hastalık, Şeker'i 7 ay içinde yatağa mahkûm etti. 35 yaşındaki adam, sadece gözlerini hareket ettirerek bilgisayar programı sayesinde iletişim kurabilmeye başladı.

Eşinin terk etmesinin ardından Mustafa Şeker’in bakımını anne ve babası yapıyor.

ÇOCUKLARINI ALIP GİTTİ

Bakıma muhtaç hale gelen Şeker, ikinci darbeyi eşinden yedi. 9 yıllık eşi H.Ş, 8 ve 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu da alarak evi terk etti. Mustafa Şeker’in bakımını anne ve babası üstlenirken, karşılıklı boşanma davası açıldı. H.Ş, hastalığı nedeniyle 1100 TL emekli maaşı alan yatalak eşinden, çocukları ve kendisi için aylık 3 bin lira nafaka talebinde bulundu. Konya 4. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasını ilk duruşmada karara bağlayan hâkim, yatalak adamın 350 TL nafaka (eşini terk eden kadına 150, çocuklara 100’er TL) ödemesine hükmetti.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Önce evlatlarının hastalığı, ardından da gelinlerinin evi terk etmesiyle zor günler geçiren anne baba Şeker, mahkeme kararıyla büyük şok yaşadı. Aile adına açıklama yapan avukat Eda Över, “Müvekkilimin maddi ve manevi durumu ortada. Eşi tarafından terk edildi, çocuklarından mahrum bırakıldı. Verilen hüküm, hukuken ve vicdanen kabul edilebilir değildir” dedi. Nafaka ihlalinden dolayı müvekkilinin hapis cezası alabileceğini ifade eden Över, “Nafaka ödenmezse yatalak hastayı cezaevine mi atacaklar. Merak içindeyiz.” şeklinde konuştu. Aile karara itiraz etti.