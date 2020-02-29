Bu lisede kantini öğrenciler işletiyor

Okul Müdürü Serhan Karakaş, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılaşamak için 2019 yılı Kasım ayında kurulan kantinimiz beşinci ayını doldurdu. Öğrencilerimizin hisse sahibi olarak ortağı oldukları kantini işetmektedirler. Öğrencilerimiz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Elveda Eker rehberliğinde kurdukları kooperatif koluna bağlı okul kantininde, hem arkadaşlarına satış yapıyor hem de işletme deneyimi kazanıyorlar" dedi.

İHA